Cериал "Содержанки" выйдет на Amazon на французском и немецком языках

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Сериал Константина Богомолова "Содержанки" выйдет на интернет-платформе Amazon Prime на французском и немецком языках, сообщила пресс-служба видеосервиса Start.

"Первый сезон "Содержанок" будет доступен подписчикам Amazon Prime Video уже этой зимой в категории Amazon Originals and Exclusives. Помимо субтитров, для удобства пользователей сервиса киносериал Константина Богомолова дублируют на французский и немецкий языки. В немецкоязычных странах "Содержанки" появятся уже в декабре, на французском сериал будет доступен в январе", - говорится в сообщении.

Первый сезон "Содержанок" вышел в марте 2019 года и с тех пор набрал более 10 миллионов просмотров, сообщила пресс-служба сервиса.