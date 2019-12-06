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Cериал "Содержанки" выйдет на Amazon на французском и немецком языках
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РИА Новости

Cериал "Содержанки" выйдет на Amazon на французском и немецком языках

15:48 06.12.2019
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© START Studio (2019)Кадр из телесериала "Содержанки"
Кадр из телесериала Содержанки
© START Studio (2019)
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Сериал Константина Богомолова "Содержанки" выйдет на интернет-платформе Amazon Prime на французском и немецком языках, сообщила пресс-служба видеосервиса Start.
"Первый сезон "Содержанок" будет доступен подписчикам Amazon Prime Video уже этой зимой в категории Amazon Originals and Exclusives. Помимо субтитров, для удобства пользователей сервиса киносериал Константина Богомолова дублируют на французский и немецкий языки. В немецкоязычных странах "Содержанки" появятся уже в декабре, на французском сериал будет доступен в январе", - говорится в сообщении.
Первый сезон "Содержанок" вышел в марте 2019 года и с тех пор набрал более 10 миллионов просмотров, сообщила пресс-служба сервиса.
"Мы очень гордимся тем, что наш киносериал заметили на международном рынке. Когда мы планировали этот проект, мы в первую очередь ориентировались на российского зрителя. Здорово, что это оценили наши международные партнеры. Мы видим, как постепенно меняется репутация России на рынке кино и сериалов, это значит, что если ты делаешь по-настоящему честный и качественный продукт, он может стать международным брендом", - заявила генеральный продюсер проекта Ирина Соснова.
Кадр из телесериала Содержанки
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КультураКино и сериалыНовости культурыКонстантин Богомолов
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