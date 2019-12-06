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СК прекратил преследование фигуранта дела о беспорядках в Москве
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РИА Новости

СК прекратил преследование фигуранта дела о беспорядках в Москве

15:04 06.12.2019 (обновлено: 15:41 06.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСергей Фомин, обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля
Сергей Фомин, обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Сергей Фомин, обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Следственный комитет России прекратил уголовное преследование фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве Сергея Фомина, сообщается на сайте СК РФ.
В начале августа Басманный суд Москвы арестовал Фомина по обвинению в участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК РФ). Следствием было установлено, что Фомин, игнорируя законные требования представителей власти, направлял действия других лиц. В начале сентября его отпустили под домашний арест после соответствующего ходатайства СК. Фомин вину не признавал.
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"СК РФ в ходе расследования уголовного дела, связанного с массовыми беспорядками, произошедшими в Москве 27 июля 2019 года, пришел к выводу об отсутствии состава преступления в действиях Сергея Фомина.... Уголовное преследование в отношении Фомина прекращено, а избранная ранее мера пресечения в виде домашнего ареста отменена", - говорится в сообщении.
Отмечается, что решение было принято после исследования всех материалов, в том числе свидетельских показаний, и детального изучения видеозаписей камер видеонаблюдения.
"Вместе с тем, согласно российскому законодательству в его действиях усматриваются признаки административного правонарушения. Для принятия мер реагирования соответствующие материалы направлены в органы МВД России", - добавляется в сообщении.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты были осуждены, с ряда других обвинения сняли.
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