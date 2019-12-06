СК прекратил преследование фигуранта дела о беспорядках в Москве

Сергей Фомин, обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля. Архивное фото

Сергей Фомин, обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Следственный комитет России прекратил уголовное преследование фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве Сергея Фомина, сообщается на сайте СК РФ.

В начале августа Басманный суд Москвы арестовал Фомина по обвинению в участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК РФ). Следствием было установлено, что Фомин, игнорируя законные требования представителей власти, направлял действия других лиц. В начале сентября его отпустили под домашний арест после соответствующего ходатайства СК. Фомин вину не признавал.

"СК РФ в ходе расследования уголовного дела, связанного с массовыми беспорядками, произошедшими в Москве 27 июля 2019 года, пришел к выводу об отсутствии состава преступления в действиях Сергея Фомина.... Уголовное преследование в отношении Фомина прекращено, а избранная ранее мера пресечения в виде домашнего ареста отменена", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение было принято после исследования всех материалов, в том числе свидетельских показаний, и детального изучения видеозаписей камер видеонаблюдения.

"Вместе с тем, согласно российскому законодательству в его действиях усматриваются признаки административного правонарушения. Для принятия мер реагирования соответствующие материалы направлены в органы МВД России", - добавляется в сообщении.