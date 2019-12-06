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В ЛНР заявили о наращивании украинскими силовиками сил в Донбассе
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РИА Новости

В ЛНР заявили о наращивании украинскими силовиками сил в Донбассе

15:03 06.12.2019
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CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Украинский военный
Украинский военный
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Украинский военный. Архивное фото
ЛУГАНСК, 6 дек - РИА Новости. Украинские силовики наращивают силы и средства в Донбассе, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.
"Противник продолжает наращивать силы и средства на линии соприкосновения, а также размещать вооружение и военную технику вблизи жилых домов и объектов инфраструктуры населенных пунктов, подвергая опасности мирных жителей", - сказал Осадчий.
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По его словам, Народная милиция ЛНР зафиксировала размещение бронетехники украинских силовиков в районе подконтрольных Киеву Крымского, Попасной и Троицкого.
"Кроме того, представители миссии ОБСЕ продолжают фиксировать отсутствие вооружения и военной техники ВС Украины в местах отвода. Наблюдателями обнаружено отсутствие 30 танков Т-64, пяти самоходных гаубиц 2С3 "Акация", десяти единиц 122-миллиметровых буксируемых гаубиц Д-30, 12 самоходных минометов 2С9 "Нона" и 20 самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика", - заявил Осадчий.
Он не исключил, что данное вооружение может быть использовано украинскими силовиками для обстрелов территории республики. "Такими действиями по наращиванию сил и средств украинская сторона демонстрирует свое нежелание решать конфликт на Донбассе мирным путем", - сказал официальный представитель Народной милиции ЛНР.
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