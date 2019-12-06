РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-06T15:02+0300
https://ria.ru/20191206/1562061750.html
В Совфеде посоветовали Зеленскому оставить претензии на Крым
https://cdn23.img.ria.ru/images/155118/41/1551184142_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_de8f42a53ba34c19498b4a39dbaaf42e.jpg
РИА Новости

В Совфеде посоветовали Зеленскому оставить претензии на Крым

15:02 06.12.2019
246
© РИА Новости / Макс ВетровЕкатерина Алтабаева
Екатерина Алтабаева
© РИА Новости / Макс Ветров
Екатерина Алтабаева. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Сенатор от севастопольского региона Екатерина Алтабаева призвала президента Украины Владимира Зеленского оставить претензии на Крым и начать руководствоваться реалиями сегодняшнего дня.
Зеленский опубликовал в пятницу на своем официальном сайте поздравительный видеоролик по случаю дня вооруженных сил Украины, в котором пообещал обязательно вернуть "наших людей и наши территории". По его словам, "Донбасс - это Украина, Луганск - это Украина, Крым - это Украина".
"Хотелось бы, чтобы человек, который выбран президентом Украины, понимал реалии сегодняшнего дня, которые заключаются в том, что уже более пяти лет Крым и Севастополь – это часть Российской Федерации. Более того, мы всегда принадлежали к русскому миру", - сказала РИА Новости Алтабаева.
По ее словам, на полуострове более 90% населения ментально ощущают себя русскими.
Памятник архитектуры Ласточкино гнездо
Вчера, 18:48
Киев потребовал от венгерского канала не обозначать Крым российским
"Меня удивляет то, что украинские власти, говоря о демократических ценностях, совершенно не хотят учесть реальный демократический выбор крымчан, который был сделан на референдуме. Если эти реалии новоявленные украинские политики не будут учитывать в выстраивании отношений с Россией, тогда и невозможно будет прийти ни к каким договоренностям", - подчеркнула сенатор.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время заседания XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана
4 декабря, 14:59
Токаев отказался считать присоединение Крыма к России аннексией
2100000
Обсудить 0
Екатерина АлтабаеваВладимир ЗеленскийВладимир ПутинКрымСевастопольУкраинаПолитика
Рекомендуем
Здание Европейской Комиссии в Брюсселе
В ЕК ожидают трехстороннюю встречу по газу в декабре
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
Комиссия СЕ: вопрос Крыма не должен влиять на полномочия делегации РФ
Порт в Севастополе
В Крыму заявили, что Украина де-факто признала полуостров российским
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Путин и Лукашенко обсудят интеграцию в рамках Союзного государства
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о круглосуточной работе по возвращению мира в Донбасс
Судно Audacia компании Allseas во время укладки труб на германском участке газопровода Северный поток-2. 30 ноября 2018
Путин заявил о возможном сохранении транзита газа через Украину
Украинский военный
В ЛНР заявили о наращивании украинскими силовиками сил в Донбассе
Фрагмент панорамы лунной промышленно-исследовательской базы
Украина показала панораму "лунной базы"
Тарханкутский маяк в поселке Оленевка
В России ответили на обещание Зеленского вернуть Крым
Президент РФ Владимир Путин
Путин: работы по прокладке "Северного потока — 2" близки к завершению
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский пообещал "делами" приближать ВС Украины к стандартам НАТО
Украинские военные
Силовики более 50 раз нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
Наручники
Жителя Донецка приговорили к 17 годам за шпионаж в пользу Украины
Президент РФ Владимир Путин
Путин надеется, что Россия и Украина найдут приемлемые решения по газу
Сергей Фомин, обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля
СК прекратил преследование фигуранта дела о беспорядках в Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:04Минобороны испытало спутник-инспектор
17:04Синод УПЦ поддержал инициативу по Всеправославному совещанию
17:02В Вене завершилось заседание комиссии по выполнению СВПД
16:59Павлиашвили дал совет Паулсу после слов о российской публике
16:56Патриарх: власти помогут восстановить в Москве подворье Церкви Америки
16:56Путин на встрече с бизнесменами из Германии перешел на немецкий язык
16:55Глава МИД Италии назвал темы прошедших переговоров с Лавровым
16:55На Эльбрусе 14 декабря официально откроется горнолыжный сезон
16:53Посольство Ирана сообщило, когда "Росатом" возобновит работы в Фордо
16:52СМИ: число погибших при взрыве газа в Словакии выросло до четырех
16:51Умер отравившийся "Кротом" преподаватель МГУ
16:49Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до трех человек
16:48Во Флориде на авиабазе ВМС США произошла стрельба
16:47Максим Фадеев представил первых артистов после перезапуска лейбла
16:47Лавров обсудил с Педерсеном работу конституционного комитета по Сирии
16:45Глава МИД Египта отказался говорить о давлении США из-за Су-35
16:44Матвиенко возмутилась выращиванием овощей в России из импортных семян
16:44В МЧС сообщили об обрушении кровли горящего в Екатеринбурге здания
16:42Лавров встретился с главой МИД Израиля
16:40В Турции объяснили покупку российских С-400
Лента новостейМолния