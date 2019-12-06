В Совфеде посоветовали Зеленскому оставить претензии на Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Сенатор от севастопольского региона Екатерина Алтабаева призвала президента Украины Сенатор от севастопольского региона Екатерина Алтабаева призвала президента Украины Владимира Зеленского оставить претензии на Крым и начать руководствоваться реалиями сегодняшнего дня.

Зеленский опубликовал в пятницу на своем официальном сайте поздравительный видеоролик по случаю дня вооруженных сил Украины, в котором пообещал обязательно вернуть "наших людей и наши территории". По его словам, "Донбасс - это Украина, Луганск - это Украина, Крым - это Украина".

"Хотелось бы, чтобы человек, который выбран президентом Украины , понимал реалии сегодняшнего дня, которые заключаются в том, что уже более пяти лет Крым и Севастополь – это часть Российской Федерации. Более того, мы всегда принадлежали к русскому миру", - сказала РИА Новости Алтабаева.

По ее словам, на полуострове более 90% населения ментально ощущают себя русскими.

"Меня удивляет то, что украинские власти, говоря о демократических ценностях, совершенно не хотят учесть реальный демократический выбор крымчан, который был сделан на референдуме. Если эти реалии новоявленные украинские политики не будут учитывать в выстраивании отношений с Россией, тогда и невозможно будет прийти ни к каким договоренностям", - подчеркнула сенатор.