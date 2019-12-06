Импичмент ждет. Станет ли Трамп третьим отлученным президентом

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости, Софья Мельничук. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси распорядилась сформулировать судебные обвинения в превышении Дональдом Трампом полномочий. Сомнений в реальности импичмента практически не осталось. Однако впереди у демократов еще один рубеж — сенат. Как конгрессмены готовятся к финальной схватке с действующим главой государства — в материале РИА Новости.

Во имя Америки

"Президент не оставляет нам другого варианта, потому что он вновь пытается подорвать выборы ради собственных политических нужд", — обратилась к американцам Нэнси Пелоси 5 декабря.

Спокойным голосом она добавила: "Сегодня я прошу председателей (юридического комитета. — Прим. ред.) приступить к работе над статьями импичмента".

Пелоси отметила, что говорит об этом с сожалением и смирением, а также с любовью к Америке. Ей бы хотелось, чтобы в таких действиях не было необходимости. Точнее, чтобы Дональд Трамп не "заставлял" конгрессменов пойти на это. Но "президент должен понести ответственность, никто не может быть выше закона", подчеркнула Пелоси.

Процедура судебного обвинения главы государства официально запущена. Трамп принял бой с энтузиазмом. “Бездельники-демократы вчера провели исторически плохой день в конгрессе. У них нет оснований для импичмента, и они разрушают нашу страну", — написал президент в твиттере , добавив, что они "сошли с ума". "Поэтому я скажу: если вы собираетесь объявить мне импичмент, делайте это сейчас… чтобы страна могла вернуться к работе", — уточнил он.

© REUTERS / Tom Brenner Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. 5 декабря 2019 © REUTERS / Tom Brenner Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. 5 декабря 2019

Трамп также указал, что Адам Шифф (глава комитета по разведке), Байдены (Джо и Хантер — бывший вице-президент и его сын), Пелоси и многие другие "еще дадут показания и продемонстрируют, впервые за все времена, какая в стране коррумпированная система".

"Меня избрали, чтобы "расчистить болото", этим я и занят!" — заключил он.

Один из возможных соперников Трампа в предвыборной гонке — 2020, бывший мэр Нью-Йорка, бизнесмен Майкл Блумберг согласен с обвинениями против президента. "Раньше я был против (процесса. — Прим. ред.), но после того, как посмотрел на все доказательства, я думаю — да. Печально, но да", — ответил он на вопрос о правомерности импичмента.

Импичмент должен продолжаться

В новую фазу процесс вступил в среду, 4 декабря. Сбор доказательств завершился, и дело перекочевало из комитета по разведке, где на протяжении нескольких недель выступали свидетели, в юридический комитет палаты представителей.

Председатель юридического комитета Джеральд Надлер привлек к работе специалистов в области законоведения, чтобы изучить все документы и помочь в подготовке статей импичмента.

В заседании в среду участвовали профессора юридического факультета Гарвардского университета, Стэнфордского университета, Университета Северной Каролины и юридической школы Университета Джорджа Вашингтона. Трое заявили комитету, что обеспокоены действиями Трампа на Украине и считают, что это может служить основанием для импичмента.

"Когда президент Трамп просил, а точнее, требовал иностранного участия в предстоящих выборах, он ударил в самое сердце нашей страны, в верности которой мы клянемся", — сказал один из них. И поддержал конгрессменов, настаивающих на импичменте.

Однако один юрист отметил, что попытки привлечь Трампа к ответственности могут дискредитировать процедуру и создать опасный прецедент как для конгресса, так и для исполнительной власти. При этом он оговорился, что лично является противником Трампа.

Этот юрист также усомнился в том, что президент препятствовал работе конгресса, когда просил суд запретить свидетелям давать показания и отказывался предоставлять какие-либо документы, связанные с расследованием. У главы государства было на это право, а если конгрессмены продолжат настаивать на импичменте, то это они нарушат закон, а не президент.

В защиту Трампа выступили и республиканцы в комитете. По их мнению, цель демократов — не позволить ему переизбраться.

Администрация Белого дома не отправила представителя на слушания, а в предвыборном штабе Трампа указали, что выступавшие свидетели-юристы — "левые либералы, которые твердят об импичменте Трампа с того дня, как он вступил в должность".

Теперь, выслушав рекомендации специалистов, юридический комитет начнет выполнять распоряжение Нэнси Пелоси.

© AFP 2019 / Mandel Ngan Плакат с просьбой об импичменте президента США Дональда Трампа © AFP 2019 / Mandel Ngan Плакат с просьбой об импичменте президента США Дональда Трампа

Борьба продолжается

Отныне все взоры устремляются на верхнюю палату американского конгресса — сенат. В отличие от палаты представителей, там большинство у республиканцев, которые вряд ли допустят суд над своим кандидатом.

Наблюдатели считают , что защита президента, которая уже отстояла его невиновность в деле о "сговоре с Москвой", контратакует Джо Байдена. В июльском разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским, который и спровоцировал начало расследования, Трамп просил коллегу расследовать деятельность Байдена и его сына на Украине.

По мнению демократов, он выдвинул Зеленскому ультиматум: расследование в обмен на военную помощь. Трамп это отрицает и говорит, что лишь хотел прояснить ситуацию с Байденами, без всяких условий.