Путин заявил о возможном сохранении транзита газа через Украину

Судно Audacia компании Allseas во время укладки труб на германском участке газопровода "Северный поток-2". 30 ноября 2018

Судно Audacia компании Allseas во время укладки труб на германском участке газопровода "Северный поток-2". 30 ноября 2018

Об этом глава государства говорил на встрече с немецкими бизнесменами.

Он отметил, что в прошлом году поставки российского топлива в Германию достигли рекордных 55,5 миллиарда кубометров, а ввод в эксплуатацию "Северного потока — 2" позволит удвоить этот объем.

"Еще раз хочу сказать, что это совсем не значит, что Россия намерена прекратить транзит через территорию Украины. Вопрос не в территории, а экономической целесообразности", — добавил президент.

По его словам, переговоры с Украиной по газу идут довольно сложно.

"Я так вижу, что с обеих сторон там звучат запросные позиции, прямо скажу, достаточно трудно реализуемые, но надеюсь, что участники переговоров, а это прежде всего хозяйствующие субъекты, найдут приемлемые для них решения", — заключил Путин.