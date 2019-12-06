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Путин заявил о возможном сохранении транзита газа через Украину
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РИА Новости

Путин заявил о возможном сохранении транзита газа через Украину

14:57 06.12.2019 (обновлено: 15:36 06.12.2019)
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Судно Audacia компании Allseas во время укладки труб на германском участке газопровода "Северный поток-2". 30 ноября 2018
Судно Audacia компании Allseas во время укладки труб на германском участке газопровода Северный поток-2. 30 ноября 2018
БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 6 дек — РИА Новости. Строительство газопровода "Северный поток — 2" не означает, что Россия хочет остановить транзит через Украину, заявил президент Владимир Путин, выразив надежду, что Киев и Москва найдут взаимоприемлемый вариант.
Об этом глава государства говорил на встрече с немецкими бизнесменами.
Он отметил, что в прошлом году поставки российского топлива в Германию достигли рекордных 55,5 миллиарда кубометров, а ввод в эксплуатацию "Северного потока — 2" позволит удвоить этот объем.

"Еще раз хочу сказать, что это совсем не значит, что Россия намерена прекратить транзит через территорию Украины. Вопрос не в территории, а экономической целесообразности", — добавил президент.

По его словам, переговоры с Украиной по газу идут довольно сложно.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Сербии Александром Вучичем
4 декабря, 16:54
Путин признал условия Украины по транзиту газа неприемлемыми
"Я так вижу, что с обеих сторон там звучат запросные позиции, прямо скажу, достаточно трудно реализуемые, но надеюсь, что участники переговоров, а это прежде всего хозяйствующие субъекты, найдут приемлемые для них решения", — заключил Путин.
Действующие договоры на транзит и поставку газа истекают в конце этого года. Москва и Киев проводят консультации при участии Еврокомиссии, но они пока не дали никакого результата. "Газпром" предлагает пакетный вариант решения вопросов: вместе с обнулением всех претензий и судебных разбирательств. Прогресса на этом направлении пока нет.
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Северный поток — 2Владимир ПутинГерманияРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Он не оправдывается, он отвечает на вопрос - разумно и дипломатично, поэтому он президент Великой России, а вы.
6 декабря, 15:14
Сергей Смирнов
44522036
другими словами, президент России согласился с требованиями Украины и обещаниями продолжать воровать безвозмездно газ. а может все-таки послать Украину с ее требованиями, тогда она скорее примет условия России, как поставщика и владельца газа?
6 декабря, 15:29
ynyot nefr
51122019
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