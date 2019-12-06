Птаха прокомментировал идею о запрете аналогов насвая и снюса

"Запреты любых интернет-площадок ничего не дадут... Если вы хотите, чтобы дети бросили, нам нужно показывать более глобальный пример, чем "давайте все запретим". Мы в 21 веке живем, дети найдут другой способ... Метод запретить ничего не даст, надо детей воспитывать и начинать со школы. Показывать, просвещать их, говорить о последствиях ", - сказал Нуриев на круглом столе ОНФ.