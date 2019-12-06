Птаха прокомментировал идею о запрете аналогов насвая и снюса

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Введение запрета на распространение жевательных смесей или информации о них, будет лишь провоцировать интерес детей к продукту, считает рэпер Птаха (Давид Нуриев).
Ранее депутаты Госдумы от КПРФ Ольга Алимова и Вера Ганзя внесли законопроект, которым предлагают установить прямой запрет на распространение аналогов насвая и снюса. Также в Госдуму был внесен проект от фракции КПРФ о почти пятикратном увеличении штрафов за торговлю аналогами насвая и снюса. Кроме того, депутат Госдумы от "Единой России" Марат Бариев внес в нижнюю палату парламента предложение запретить торговлю сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин или его производные.
"Запреты любых интернет-площадок ничего не дадут... Если вы хотите, чтобы дети бросили, нам нужно показывать более глобальный пример, чем "давайте все запретим". Мы в 21 веке живем, дети найдут другой способ... Метод запретить ничего не даст, надо детей воспитывать и начинать со школы. Показывать, просвещать их, говорить о последствиях ", - сказал Нуриев на круглом столе ОНФ.
Рэпер также подчеркнул, что проблему распространения жевательного табака позволит решить создание просветительских телевизионных передач для молодежи, а также распространение позитивной информации в интернете.
Ранее Нуриев на круглом столе в Госдуме призвал "кошмарить" детей последствиями употребления наркотиков и формировать в них неприятие запрещенных веществ.