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Птаха прокомментировал идею о запрете аналогов насвая и снюса
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РИА Новости

Птаха прокомментировал идею о запрете аналогов насвая и снюса

14:45 06.12.2019 (обновлено: 15:59 06.12.2019)
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© АГН "Москва" / Никеричев АндрейРэп-исполнитель Птаха
Рэп-исполнитель Птаха
© АГН "Москва" / Никеричев Андрей
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Введение запрета на распространение жевательных смесей или информации о них, будет лишь провоцировать интерес детей к продукту, считает рэпер Птаха (Давид Нуриев).
Ранее депутаты Госдумы от КПРФ Ольга Алимова и Вера Ганзя внесли законопроект, которым предлагают установить прямой запрет на распространение аналогов насвая и снюса. Также в Госдуму был внесен проект от фракции КПРФ о почти пятикратном увеличении штрафов за торговлю аналогами насвая и снюса. Кроме того, депутат Госдумы от "Единой России" Марат Бариев внес в нижнюю палату парламента предложение запретить торговлю сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин или его производные.
"Запреты любых интернет-площадок ничего не дадут... Если вы хотите, чтобы дети бросили, нам нужно показывать более глобальный пример, чем "давайте все запретим". Мы в 21 веке живем, дети найдут другой способ... Метод запретить ничего не даст, надо детей воспитывать и начинать со школы. Показывать, просвещать их, говорить о последствиях ", - сказал Нуриев на круглом столе ОНФ.
Рэпер также подчеркнул, что проблему распространения жевательного табака позволит решить создание просветительских телевизионных передач для молодежи, а также распространение позитивной информации в интернете.
Ранее Нуриев на круглом столе в Госдуме призвал "кошмарить" детей последствиями употребления наркотиков и формировать в них неприятие запрещенных веществ.
Курение, как и любая зависимость, имеет в себе как психологическую, так и физическую составляющую.
Вчера, 03:28
Депутат просит проверить киоски из-за продажи снюсов подросткам
4001226
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Марат БариевДавид НуриевОльга Алимова (депутат)Общероссийский народный фронтГосдума РФЕдиная РоссияМоскваОбщество
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