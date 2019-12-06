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Религия и мировоззрение
2019-12-06T14:44+0300
https://ria.ru/20191206/1562060742.html
Глава РПЦ поблагодарил Православную церковь в Америке за поддержку УПЦ
https://cdn21.img.ria.ru/images/151222/78/1512227848_0:116:1428:919_1036x0_80_0_0_04df73fbb18fb13fb2c32b2b08f5ff8d.jpg
РИА Новости

Глава РПЦ поблагодарил Православную церковь в Америке за поддержку УПЦ

14:44 06.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил признательность предстоятелю Православной церкви в Америке (ПЦА) митрополиту Тихону за принципиальную позицию по непризнанию украинских раскольников, отметив, что отношения между Русской церковью и ПЦА "развиваются очень положительно".
"Хотел бы поблагодарить за молитвенную поддержку страждущей Украинской православной церкви, за ваше обращение с поддержкой блаженнейшего митрополита Онуфрия и канонической Украинской церкви, за соответствующее решение Синода вашей Церкви. И хотел бы особенно подчеркнуть вашу принципиальную позицию в отношении непризнания так называемой ПЦУ ("Православной церкви Украины" - Прим. ред.)", - сказал патриарх на встрече с главой ПЦА в пятницу в своей Даниловской резиденции.
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Как отметил предстоятель РПЦ, несмотря на то, что сейчас православный мир переживает не самые легкие времена в плане развития межправославных отношений, Русская церковь и Православная церковь в Америке находятся "в полном взаимодействии и являются единомысленными по целому ряду вопросов, которые сегодня стоят на межправославной повестке дня".
"Считаю, что фактор наших отношений может положительно влиять и на общие связи между православными церквами", - добавил предстоятель РПЦ.
В свою очередь митрополит всей Америки и Канады Тихон заверил патриарха Кирилла в своей поддержке. "Можете быть уверены, что мои братские молитвы всегда с вами", - сказал он.
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Он также пригласил патриарха и представителей Московского патриархата на предстоящее празднование 50-летия автокефалии ПЦА в 2020 году, отметив, что подобный визит "упрочит наши отношения".
Православная церковь в Америке получила автокефалию от Русской православной церкви в 1970 году. Делегация ПЦА посещает Москву в связи с празднованием 25-летия открытия представительства этой Церкви в Москве в храме великомученицы Екатерины на Всполье.
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Религия и мировоззрениеСитуация вокруг УПЦНовости - Религия и мировоззрениеУкраинская православная церковьРусская православная церковь
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