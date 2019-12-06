Глава РПЦ поблагодарил Православную церковь в Америке за поддержку УПЦ

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил признательность предстоятелю Православной церкви в Америке (ПЦА) митрополиту Тихону за принципиальную позицию по непризнанию украинских раскольников, отметив, что отношения между Русской церковью и ПЦА "развиваются очень положительно".

"Хотел бы поблагодарить за молитвенную поддержку страждущей Украинской православной церкви , за ваше обращение с поддержкой блаженнейшего митрополита Онуфрия и канонической Украинской церкви, за соответствующее решение Синода вашей Церкви. И хотел бы особенно подчеркнуть вашу принципиальную позицию в отношении непризнания так называемой ПЦУ ("Православной церкви Украины" - Прим. ред.)", - сказал патриарх на встрече с главой ПЦА в пятницу в своей Даниловской резиденции.

Как отметил предстоятель РПЦ, несмотря на то, что сейчас православный мир переживает не самые легкие времена в плане развития межправославных отношений, Русская церковь и Православная церковь в Америке находятся "в полном взаимодействии и являются единомысленными по целому ряду вопросов, которые сегодня стоят на межправославной повестке дня".

"Считаю, что фактор наших отношений может положительно влиять и на общие связи между православными церквами", - добавил предстоятель РПЦ.

В свою очередь митрополит всей Америки и Канады Тихон заверил патриарха Кирилла в своей поддержке. "Можете быть уверены, что мои братские молитвы всегда с вами", - сказал он.

Он также пригласил патриарха и представителей Московского патриархата на предстоящее празднование 50-летия автокефалии ПЦА в 2020 году, отметив, что подобный визит "упрочит наши отношения".