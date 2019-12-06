Глава Минрегионов Латвии инициировал процедуру роспуска Рижской Думы

"Нарушения совершались неоднократно и многочисленно. За время этого созыва нам так и не удалось убедить руководство думы соблюдать закон. Рижская дума за длительный период ограничивала конкуренцию и нарушала законодательные акты. Эксперты министерства пришли к выводу, что необходимо запустить процедуру роспуска Рижской думы. Роспуск - чрезвычайное решение. Я вовсе не горжусь этим", – сказал министр на пресс-конференции, на которой сообщил о своем решении.