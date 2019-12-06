Глава Минрегионов Латвии инициировал процедуру роспуска Рижской Думы

РИГА, 6 дек – РИА Новости. Министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце заявил в пятницу о том, что запустил процесс роспуска Рижской Думы из-за нарушений в ее деятельности, внеочередные выборы могут пройти 29 февраля 2020 года.
"Нарушения совершались неоднократно и многочисленно. За время этого созыва нам так и не удалось убедить руководство думы соблюдать закон. Рижская дума за длительный период ограничивала конкуренцию и нарушала законодательные акты. Эксперты министерства пришли к выводу, что необходимо запустить процедуру роспуска Рижской думы. Роспуск - чрезвычайное решение. Я вовсе не горжусь этим", – сказал министр на пресс-конференции, на которой сообщил о своем решении.
По его словам теперь этот вопрос предстоит рассмотреть Сейму. Пуце также заявил, что внеочередные выборы в Рижскую Думу могут пройти 29 февраля 2020 года.
По словам председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Латвии Кристине Берзини, если выборы пройдут 29 февраля, то макет избирательных конвертов нужно предоставить разработчику уже 3 января. Короткий срок означает повышенные затраты, пояснила она.
Кризис в Рижской думе начался после ряда коррупционных скандалов. После проверки деятельности лидера "Согласия", экс-мэра Риги Нила Ушакова он был отправлен в отставку. После этого мэром был выбран представитель партии "Честь служить Риге" Олег Буров. "Согласие" и "Честь служить Риге" работали в коалиции последние 10 лет.