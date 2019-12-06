РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-06T14:44+0300
https://ria.ru/20191206/1562060718.html
Глава Минрегионов Латвии инициировал процедуру роспуска Рижской Думы
https://cdn23.img.ria.ru/images/155013/85/1550138503_38:0:1000:541_1036x0_80_0_0_b9473d2590ec4a0d331f4216f877db93.jpg
РИА Новости

Глава Минрегионов Латвии инициировал процедуру роспуска Рижской Думы

14:44 06.12.2019
128
© Sputnik / Sergey MelkonovЗдание городской Думы в Риге
Здание городской Думы в Риге
© Sputnik / Sergey Melkonov
Здание городской Думы в Риге. Архивное фото
РИГА, 6 дек – РИА Новости. Министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце заявил в пятницу о том, что запустил процесс роспуска Рижской Думы из-за нарушений в ее деятельности, внеочередные выборы могут пройти 29 февраля 2020 года.
"Нарушения совершались неоднократно и многочисленно. За время этого созыва нам так и не удалось убедить руководство думы соблюдать закон. Рижская дума за длительный период ограничивала конкуренцию и нарушала законодательные акты. Эксперты министерства пришли к выводу, что необходимо запустить процедуру роспуска Рижской думы. Роспуск - чрезвычайное решение. Я вовсе не горжусь этим", – сказал министр на пресс-конференции, на которой сообщил о своем решении.
По его словам теперь этот вопрос предстоит рассмотреть Сейму. Пуце также заявил, что внеочередные выборы в Рижскую Думу могут пройти 29 февраля 2020 года.
По словам председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Латвии Кристине Берзини, если выборы пройдут 29 февраля, то макет избирательных конвертов нужно предоставить разработчику уже 3 января. Короткий срок означает повышенные затраты, пояснила она.
Кризис в Рижской думе начался после ряда коррупционных скандалов. После проверки деятельности лидера "Согласия", экс-мэра Риги Нила Ушакова он был отправлен в отставку. После этого мэром был выбран представитель партии "Честь служить Риге" Олег Буров. "Согласие" и "Честь служить Риге" работали в коалиции последние 10 лет.
Акция в Риге в защиту образования на русском языке. 5 декабря 2019
04:53
В Латвии оценили результаты шествия в защиту русского образования
000000
Обсудить 0
Юрис ПуцеОлег БуровСогласиеЛатвияРигаНил УшаковВ мире
Рекомендуем
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов на внеочередном саммите ЕС по брекзиту в Брюсселе. 25 ноября 2018
Премьер Болгарии встретился с российским послом
Президент Филиппин Родриго Дутерте
Дутерте назвал имена потенциальных преемников
Премьер-министр Молдавии Ион Кику
Кику: отсутствие диалога с РФ сильно ударило по экономике Молдавии
Украинские военнослужащие в районе поселка Золотое-4
В ЛНР заявили о перестрелке между силовиками и националистами
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
Комиссия СЕ: вопрос Крыма не должен влиять на полномочия делегации РФ
Президент США Дональд Трамп
Избрание Трампа ухудшило отношения с РФ, заявил американский историк
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК обвинил жителя Кубани в утечке данных сотрудников РЖД
Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте
Премьер Италии попросил Лаврова передать Путину наилучшие пожелания
Президент РФ Владимир Путин
Путин надеется, что Россия и Украина найдут приемлемые решения по газу
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Глава РПЦ поблагодарил Православную церковь в Америке за поддержку УПЦ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Кремль поинтересуется у полпреда в СЗФО о встрече с Сокуровым
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о круглосуточной работе по возвращению мира в Донбасс
Здание Государственной Думы РФ
В ГД обсудили идею ввести уголовную ответственность за киберсталкинг
Президент США Дональд Трамп
Трамп не хочет продлевать договор СНВ-3, считает американский эксперт
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Путин и Лукашенко обсудят интеграцию в рамках Союзного государства
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:05Синод: УПЦ не движется к "самоизоляции", а отстаивает каноны
17:04Минобороны испытало спутник-инспектор
17:04Синод УПЦ поддержал инициативу по Всеправославному совещанию
17:02В Вене завершилось заседание комиссии по выполнению СВПД
16:59Павлиашвили дал совет Паулсу после слов о российской публике
16:56Патриарх: власти помогут восстановить в Москве подворье Церкви Америки
16:56Путин на встрече с бизнесменами из Германии перешел на немецкий язык
16:55Глава МИД Италии назвал темы прошедших переговоров с Лавровым
16:55На Эльбрусе 14 декабря официально откроется горнолыжный сезон
16:53Посольство Ирана сообщило, когда "Росатом" возобновит работы в Фордо
16:52СМИ: число погибших при взрыве газа в Словакии выросло до четырех
16:51Умер отравившийся "Кротом" преподаватель МГУ
16:49Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до трех человек
16:48Во Флориде на авиабазе ВМС США произошла стрельба
16:47Максим Фадеев представил первых артистов после перезапуска лейбла
16:47Лавров обсудил с Педерсеном работу конституционного комитета по Сирии
16:45Глава МИД Египта отказался говорить о давлении США из-за Су-35
16:44Матвиенко возмутилась выращиванием овощей в России из импортных семян
16:44В МЧС сообщили об обрушении кровли горящего в Екатеринбурге здания
16:42Лавров встретился с главой МИД Израиля
Лента новостейМолния