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СК обвинил жителя Кубани в утечке данных сотрудников РЖД
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РИА Новости

СК обвинил жителя Кубани в утечке данных сотрудников РЖД

14:42 06.12.2019 (обновлено: 14:52 06.12.2019)
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Жителю Краснодарского края предъявлено обвинение после массовой утечки персональных данных руководства и работников РЖД летом 2019 года, сообщает СК РФ.
В августе директор по информационным технологиям Евгений Чаркин заявлял журналистам, что РЖД передали в правоохранительные органы материалы по ситуации с утечкой персональных данных сотрудников и обещают добраться до сути. В свою очередь, старший помощник руководителя Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская сообщала, что массовая утечка личных данных сотрудников РЖД произошла из-за несанкционированного проникновения на серверы компании.
"Предъявлено обвинение жителю Краснодарского края 1993 года рождения в совершении преступлений... "незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну" и "неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации", - говорится в сообщении.
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Следствием установлено, что в июне молодой человек, используя незаконно полученные учетные записи двух работников РЖД и 96 уникальных IP-адресов, получил доступ к информации, находящейся на внутренних ресурсах организации. После этого он скопировал несколько сотен тысяч фотографий и сведения о руководстве и других работниках РЖД. Подчеркивается, что эти данные впоследствии были опубликованы на одном из ресурсов, хостинг которого расположен в Германии.
"Молодой человек, являющийся специалистом в IT-сфере, признал вину в совершении указанной кибератаки на внутренние ресурсы ОАО "РЖД", - добавляется в сообщении.
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