СК обвинил жителя Кубани в утечке данных сотрудников РЖД

В августе директор по информационным технологиям Евгений Чаркин заявлял журналистам, что РЖД передали в правоохранительные органы материалы по ситуации с утечкой персональных данных сотрудников и обещают добраться до сути. В свою очередь, старший помощник руководителя Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская сообщала, что массовая утечка личных данных сотрудников РЖД произошла из-за несанкционированного проникновения на серверы компании.

Следствием установлено, что в июне молодой человек, используя незаконно полученные учетные записи двух работников РЖД и 96 уникальных IP-адресов, получил доступ к информации, находящейся на внутренних ресурсах организации. После этого он скопировал несколько сотен тысяч фотографий и сведения о руководстве и других работниках РЖД. Подчеркивается, что эти данные впоследствии были опубликованы на одном из ресурсов, хостинг которого расположен в Германии.