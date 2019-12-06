Каабак назвал приоритетные категории для получения донорских органов

"Дети имеют приоритет в распределении посмертных органов - все дети до 17 лет включительно. Мы бы хотели этот приоритет детализировать и усилить приоритет младшего возраста", - сказал Каабак на пресс-конференции.

По его словам, нет равенства между годовалым ребенком и 17-летним подростком, по текущему регламенту, они приравнены в своих правах.

"Посмертных донорских органов не хватает на всех нуждающихся во всем мире. Это общая проблема и постоянная проблема. То есть мы имеем дело с дефицитным ресурсом. При распределении дефицитного ресурса крайне важна справедливость и не менее важен общественный контроль", - пояснил эксперт.