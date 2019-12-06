РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-06T14:38+0300
https://ria.ru/20191206/1562060492.html
Каабак назвал приоритетные категории для получения донорских органов
https://cdn21.img.ria.ru/images/156201/24/1562012450_0:127:3001:1815_1036x0_80_0_0_30e204b0f948506450b77669d576f43d.jpg
РИА Новости

Каабак назвал приоритетные категории для получения донорских органов

14:38 06.12.2019
160
© АГН "Москва" / Кирилл ЗыковХирург-трансплантолог Михаил Каабак
Хирург-трансплантолог Михаил Каабак
© АГН "Москва" / Кирилл Зыков
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Трансплантолог Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Михаил Каабак считает, что маленькие дети должны иметь приоритет при распределении донорских органов от умерших людей.
"Дети имеют приоритет в распределении посмертных органов - все дети до 17 лет включительно. Мы бы хотели этот приоритет детализировать и усилить приоритет младшего возраста", - сказал Каабак на пресс-конференции.
По его словам, нет равенства между годовалым ребенком и 17-летним подростком, по текущему регламенту, они приравнены в своих правах.
"Посмертных донорских органов не хватает на всех нуждающихся во всем мире. Это общая проблема и постоянная проблема. То есть мы имеем дело с дефицитным ресурсом. При распределении дефицитного ресурса крайне важна справедливость и не менее важен общественный контроль", - пояснил эксперт.
Эксперт: недоверие населения – главная проблема донорства в России
6 ноября, 15:31
Эксперт: недоверие населения – главная проблема донорства в России
100012
Обсудить 2
Михаил КаабакМоскваОбщество
Рекомендуем
Бурый медведь
В Тверской области лося, лису и семерых медведей убило током
Люди сдают теоретические экзамены по правилам дорожного движения в отделении ГИБДД в Москве
ГИБДД изменит теоретическую часть экзамена на права
Такси
В Москве таксист изнасиловал уснувшую пассажирку, сообщили СМИ
Виктор Шеймов
В США умер бежавший из СССР экс-майор КГБ
Глава компании Нафтогаз Украина Андрей Коболев во время пресс-конференции в Киеве
На Украине заявили о взыскании с "Газпрома" 2,1 миллиарда долларов
Трейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже
Час расплаты: под США задымилась долговая бомба
На месте преступления в Ишеевке
"Никто не ожидал": ульяновские врачи пойдут под суд вместо убийцы
Ракета Falcon 9 на военно-воздушной станции мыса Канаверал
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с кораблем Dragon
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Симоньян прокомментировала пост Ирвина Уэлша, сославшегося на RT
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов на пресс-конференции по итогам встречи. 30 мая 2018
Болгария научилась верить России. Но это ей не поможет
Президент РФ Владимир Путин
Путин: работы по прокладке "Северного потока — 2" близки к завершению
Снимок экрана видео блога Егора Жукова
В Москве суд огласит приговор Егору Жукову по делу об экстремизме
Банковская карта международной платежной системы MasterCard
В Сбербанке рассказали о популярных схемах кражи денег с карт
Задержанный Хасан Полонкоев
Глава ОПГ, причастной к убийству Эльджаркиева, оказался бизнесменом
Вывеска на павильоне компании Газпром
В "Газпроме" сравнили СПГ с замороженной клубникой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:05Синод: УПЦ не движется к "самоизоляции", а отстаивает каноны
17:04Минобороны испытало спутник-инспектор
17:04Синод УПЦ поддержал инициативу по Всеправославному совещанию
17:02В Вене завершилось заседание комиссии по выполнению СВПД
16:59Павлиашвили дал совет Паулсу после слов о российской публике
16:56Патриарх: власти помогут восстановить в Москве подворье Церкви Америки
16:56Путин на встрече с бизнесменами из Германии перешел на немецкий язык
16:55Глава МИД Италии назвал темы прошедших переговоров с Лавровым
16:55На Эльбрусе 14 декабря официально откроется горнолыжный сезон
16:53Посольство Ирана сообщило, когда "Росатом" возобновит работы в Фордо
16:52СМИ: число погибших при взрыве газа в Словакии выросло до четырех
16:51Умер отравившийся "Кротом" преподаватель МГУ
16:49Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до трех человек
16:48Во Флориде на авиабазе ВМС США произошла стрельба
16:47Максим Фадеев представил первых артистов после перезапуска лейбла
16:47Лавров обсудил с Педерсеном работу конституционного комитета по Сирии
16:45Глава МИД Египта отказался говорить о давлении США из-за Су-35
16:44Матвиенко возмутилась выращиванием овощей в России из импортных семян
16:44В МЧС сообщили об обрушении кровли горящего в Екатеринбурге здания
16:42Лавров встретился с главой МИД Израиля
Лента новостейМолния