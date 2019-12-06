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В Кремле рассказали об ожиданиях от "нормандской" встречи в Париже
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РИА Новости

В Кремле рассказали об ожиданиях от "нормандской" встречи в Париже

14:41 06.12.2019 (обновлено: 16:05 06.12.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковский Кремль
Московский Кремль
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, чего в Кремле ждут от саммита "нормандской четверки", который пройдет в Париже.

"Что касается настроя — настрой серьезный. Ожидание одно — способствовать урегулированию внутриукраинского конфликта на юго-востоке этой страны, обеспечить еще раз общее понимание безальтернативности выполнения минских договоренностей, не допустить попытки какого-то размывания этих договоренностей", — сказал он.

Встреча лидеров "нормандской четверки" — России, Украины, Франции и Германии — состоится 9 декабря в Париже. Сейчас во Франции проходят массовые акции протеста — транспортники, медики, учителя, пенсионеры и многие другие бастуют против пенсионной реформы, которая может лишить некоторые категории работников ряда привилегий.
Песков выразил уверенность, что акции протеста не помешают проведению саммита.
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"В данном случае мы бы не преувеличивали какую-либо опасность или еще что-то для проведения саммита. Мы убеждены, что французские власти <...> прекрасно обеспечат необходимые условия для проведения этой встречи", — сказал он.
"Нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда лидеры России, Германии, Франции и Украины встретились на полях празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии и впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.
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Эксперт оценил перспективы встречи "нормандской четверки"

Что будут обсуждать в Париже

На днях министр иностранных дел Украины рассказал о проекте решения по итогам встречи "нормандской четверки". По его словам, документ предполагает "фиксацию достижений" в Донбассе.
"Лидеры отмечают успешное разведение на трех участках и предлагают определить следующие точки разведения. Лидеры отмечают успешный обмен, который состоялся, и предлагают ускорить работу по следующему этапу обмена, включая идею "всех на всех". Далее лидеры требуют определить следующие участки для разминирования", — привела его слова "Европейская правда".
В конце документа, добавил Пристайко, говорится о том, что лидеры уполномочивают свои переговорные команды продолжить подготовку следующих инициатив.
"Это общие фразы, которые превратятся в документ только по завершении встречи глав государств", — заключил министр.
При этом пресс-секретарь президента России назвал любые разговоры относительно проекта решения "нормандского саммита" преждевременными и неуместными и предложил дождаться 9 декабря.
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"Нет четкой политики". Политолог оценил планы Зеленского по ДонбассуПрезидент Украины Владимир Зеленский утвердил пять сценариев реинтеграции Донбасса. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо, есть Минские соглашения, в которых все давно прописано.

Порошенко предостерегает

На саммите в Париже у российского лидера Владимира Путина запланированы и важные двусторонние встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, с канцлером Германии Ангелой Меркель, а также с президентом Украины Зеленским.
Как пояснил помощник российского лидера Юрий Ушаков, встреча с Зеленским во многом будет зависеть от того, как будет построен график работы "нормандской четверки". По его словам, Путин и Зеленский "даже могут отойти в сторонку вдвоем и поговорить там 30 минут, а могут полтора часа".
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Эксперт объяснил, почему Порошенко против встречи Зеленского с ПутинымЭкс-президент Украины посоветовал действующему главе государства не встречаться с российским лидером с глазу на глаз на саммите в "нормандском формате". В эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо рассказал, с чем может быть связан такой совет.
По словам Дмитрия Пескова, одной из тем таких переговоров может стать газовый вопрос. В партии Зеленского "Слуга народа" подтвердили, что украинский президент готов обсуждать эту тему.
А вот бывший президент Украины Петр Порошенко посоветовал нынешнему главе государства не включать газовый вопрос в повестку дня саммита, чтобы "не позволить России сформировать невыгодный для Украины пакет договоренностей, по которому за "дешевый" газ Украина сделает важные уступки в политическом треке".
Порошенко также дал Зеленскому "самый важный совет": не доверять президенту России. "Советовал бы избегать встречи с глазу на глаз с Путиным", — написал он в блоге для "Украинской правды".
В Кремле же по поводу встречи Путина и Зеленского испытывают "очень острожный, очень сдержанный оптимизм", заявил Дмитрий Песков.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
200002
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Ситуация на Украине"Нормандская четверка"Эммануэль МакронВладимир ЗеленскийАнгела МеркельВладимир ПутинРоссияПарижУкраинаВ мире
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