В Кремле рассказали об ожиданиях от "нормандской" встречи в Париже

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, чего в Кремле ждут от саммита "нормандской четверки" , который пройдет в Париже.

"Что касается настроя — настрой серьезный. Ожидание одно — способствовать урегулированию внутриукраинского конфликта на юго-востоке этой страны, обеспечить еще раз общее понимание безальтернативности выполнения минских договоренностей, не допустить попытки какого-то размывания этих договоренностей", — сказал он.

Встреча лидеров "нормандской четверки" — России, Украины, Франции и Германии — состоится 9 декабря в Париже. Сейчас во Франции проходят массовые акции протеста — транспортники, медики, учителя, пенсионеры и многие другие бастуют против пенсионной реформы, которая может лишить некоторые категории работников ряда привилегий.

Песков выразил уверенность, что акции протеста не помешают проведению саммита.

"В данном случае мы бы не преувеличивали какую-либо опасность или еще что-то для проведения саммита. Мы убеждены, что французские власти <...> прекрасно обеспечат необходимые условия для проведения этой встречи", — сказал он.

"Нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда лидеры России, Германии, Франции и Украины встретились на полях празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии и впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.

Что будут обсуждать в Париже

На днях министр иностранных дел Украины рассказал о проекте решения по итогам встречи "нормандской четверки". По его словам, документ предполагает "фиксацию достижений" в Донбассе.

"Лидеры отмечают успешное разведение на трех участках и предлагают определить следующие точки разведения. Лидеры отмечают успешный обмен, который состоялся, и предлагают ускорить работу по следующему этапу обмена, включая идею "всех на всех". Далее лидеры требуют определить следующие участки для разминирования", — привела его слова "Европейская правда"

В конце документа, добавил Пристайко, говорится о том, что лидеры уполномочивают свои переговорные команды продолжить подготовку следующих инициатив.

"Это общие фразы, которые превратятся в документ только по завершении встречи глав государств", — заключил министр.

При этом пресс-секретарь президента России назвал любые разговоры относительно проекта решения "нормандского саммита" преждевременными и неуместными и предложил дождаться 9 декабря.

Порошенко предостерегает

На саммите в Париже у российского лидера Владимира Путина запланированы и важные двусторонние встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, с канцлером Германии Ангелой Меркель, а также с президентом Украины Зеленским

Как пояснил помощник российского лидера Юрий Ушаков, встреча с Зеленским во многом будет зависеть от того, как будет построен график работы "нормандской четверки". По его словам, Путин и Зеленский "даже могут отойти в сторонку вдвоем и поговорить там 30 минут, а могут полтора часа".

По словам Дмитрия Пескова, одной из тем таких переговоров может стать газовый вопрос. В партии Зеленского "Слуга народа" подтвердили, что украинский президент готов обсуждать эту тему.

А вот бывший президент Украины Петр Порошенко посоветовал нынешнему главе государства не включать газовый вопрос в повестку дня саммита, чтобы "не позволить России сформировать невыгодный для Украины пакет договоренностей, по которому за "дешевый" газ Украина сделает важные уступки в политическом треке".

Порошенко также дал Зеленскому "самый важный совет": не доверять президенту России. "Советовал бы избегать встречи с глазу на глаз с Путиным", — написал он в блоге для "Украинской правды".