Путин надеется, что Россия и Украина найдут приемлемые решения по газу

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 6 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что сложные переговоры с Украиной по газу завершатся приемлемыми для обеих сторон решениями.
Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса - вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но прогресса на этом направлении достигнуто не было.
Сейчас Россия и Украина проводят переговоры в двустороннем формате, дата следующей встречи с участием ЕК пока не назначена.
"Я так вижу, что с обеих сторон там звучат запросные позиции, прямо скажу, достаточно трудно реализуемые, но надеюсь, что участники переговоров, а это прежде всего хозяйствующие субъекты, найдут приемлемые для них решения", - сказал Путин в ходе встречи с представителями немецкого бизнеса.