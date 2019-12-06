Путин надеется, что Россия и Украина найдут приемлемые решения по газу

"Я так вижу, что с обеих сторон там звучат запросные позиции, прямо скажу, достаточно трудно реализуемые, но надеюсь, что участники переговоров, а это прежде всего хозяйствующие субъекты, найдут приемлемые для них решения", - сказал Путин в ходе встречи с представителями немецкого бизнеса.