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Путин надеется, что Россия и Украина найдут приемлемые решения по газу
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РИА Новости

Путин надеется, что Россия и Украина найдут приемлемые решения по газу

14:33 06.12.2019 (обновлено: 15:08 06.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 6 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что сложные переговоры с Украиной по газу завершатся приемлемыми для обеих сторон решениями.
Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса - вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но прогресса на этом направлении достигнуто не было.
Министр энергетики РФ Александр Новак на трехсторонних переговорах России, Украины и Еврокомиссии по транзиту газа
Вчера, 00:43
История трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по газу
Сейчас Россия и Украина проводят переговоры в двустороннем формате, дата следующей встречи с участием ЕК пока не назначена.
"Я так вижу, что с обеих сторон там звучат запросные позиции, прямо скажу, достаточно трудно реализуемые, но надеюсь, что участники переговоров, а это прежде всего хозяйствующие субъекты, найдут приемлемые для них решения", - сказал Путин в ходе встречи с представителями немецкого бизнеса.
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Переговоры по газу между Россией, Украиной и ЕСВладимир ПутинУкраинаЭкономика
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