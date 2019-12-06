В Минздраве призвали запретить некурительный табак

"Необходимо говорить о том, что те запреты, которые действуют в отношении насвая и снюса, должны, вероятно, распространяться на другие формы ... потребления никотина, потому что сегодня мы видим, что те формы потребления табака, отличные от курения, которые не несут название снюс или насвай и в чем-то отличаются от них, получают дополнительное распространение, таким образом, ставя под угрозу здоровье несовершеннолетних",- сказал Салагай журналистам.