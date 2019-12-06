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В Минздраве призвали запретить некурительный табак
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РИА Новости

В Минздраве призвали запретить некурительный табак

14:26 06.12.2019 (обновлено: 14:29 06.12.2019)
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© РИА Новости / Александр НатрускинОлег Салагай
Олег Салагай
© РИА Новости / Александр Натрускин
Олег Салагай. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Запреты на жевательный табак должны распространяться и на другие формы потребления никотина, отличные от курения, заявил замминистра здравоохранения Олег Салагай.
Ранее депутаты Госдумы от КПРФ Ольга Алимова и Вера Ганзя внесли законопроект, которым предлагают установить прямой запрет на распространение аналогов насвая и снюса. Также в Госдуму был внесен проект от фракции КПРФ о почти пятикратном увеличении штрафов за торговлю аналогами насвая и снюса. Кроме того, депутат Госдумы от "Единой России" Марат Бариев внес в нижнюю палату парламента предложение запретить торговлю сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин или его производные.
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"Необходимо говорить о том, что те запреты, которые действуют в отношении насвая и снюса, должны, вероятно, распространяться на другие формы ... потребления никотина, потому что сегодня мы видим, что те формы потребления табака, отличные от курения, которые не несут название снюс или насвай и в чем-то отличаются от них, получают дополнительное распространение, таким образом, ставя под угрозу здоровье несовершеннолетних",- сказал Салагай журналистам.
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Олег СалагайМинистерство здравоохранения РФОбщество
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