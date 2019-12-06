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В Омске дорожную яму засыпали картошкой
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РИА Новости

В Омске дорожную яму засыпали картошкой

14:28 06.12.2019 (обновлено: 16:00 06.12.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУборка картофеля
Уборка картофеля
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Жители Омска засыпали картошкой дорожные ямы на одной из улиц. Фотографии опубликовали в паблике "100 интересных мест Омска и Омской области" во "ВКонтакте".
В комментариях к посту представители городской администрации пояснили, что это грунтовая дорога и летом там проводились работы по грейдированию (выравнивание дорожного покрытия для получения нужного профиля или уклона. — Прим. ред.) и, вероятно, будут проводиться еще раз.
Власти подчеркнули, что выбрасывать на проезжую часть бытовые отходы и органический мусор недопустимо. С жалобами на неудовлетворительное состояние дороги они посоветовали обратиться к коммунальщикам или ГИБДД.
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