В Омске дорожную яму засыпали картошкой

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Жители Омска засыпали картошкой дорожные ямы на одной из улиц. Фотографии опубликовали в паблике "100 интересных мест Омска и Омской области" во "ВКонтакте".
В комментариях к посту представители городской администрации пояснили, что это грунтовая дорога и летом там проводились работы по грейдированию (выравнивание дорожного покрытия для получения нужного профиля или уклона. — Прим. ред.) и, вероятно, будут проводиться еще раз.
Власти подчеркнули, что выбрасывать на проезжую часть бытовые отходы и органический мусор недопустимо. С жалобами на неудовлетворительное состояние дороги они посоветовали обратиться к коммунальщикам или ГИБДД.