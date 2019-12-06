Nord Stream 2 AG примет участие во встрече Путина с немецким бизнесом

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу встретится с более чем 20 представителями немецкого бизнеса, среди них председатели правления компаний Nord Stream 2 и Siemens.
В материалах, подготовленных ко встрече, говорится, что с обеих сторон в общении примут участие более 30 человек. Среди них Маттиас Варниг - председатель правления Nord Stream 2 AG, Манфред Грундке - председатель правления Knauf Gips KG, Бернд Монтаг - председатель правления Siemens Healthineers, Вернер Бауманн - председатель правления Bayer AG, Джо Кэзер - председатель правления Siemens AG.
С российской стороны, в частности, во встрече примут участие вице-премьер Дмитрий Козак, глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, министр здравоохранения Вероника Скворцова, глава "Роснефти" Игорь Сечин, председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, глава Сбербанка Герман Греф.
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