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Nord Stream 2 AG примет участие во встрече Путина с немецким бизнесом
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РИА Новости

Nord Stream 2 AG примет участие во встрече Путина с немецким бизнесом

14:26 06.12.2019 (обновлено: 14:28 06.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу встретится с более чем 20 представителями немецкого бизнеса, среди них председатели правления компаний Nord Stream 2 и Siemens.
В материалах, подготовленных ко встрече, говорится, что с обеих сторон в общении примут участие более 30 человек. Среди них Маттиас Варниг - председатель правления Nord Stream 2 AG, Манфред Грундке - председатель правления Knauf Gips KG, Бернд Монтаг - председатель правления Siemens Healthineers, Вернер Бауманн - председатель правления Bayer AG, Джо Кэзер - председатель правления Siemens AG.
С российской стороны, в частности, во встрече примут участие вице-премьер Дмитрий Козак, глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, министр здравоохранения Вероника Скворцова, глава "Роснефти" Игорь Сечин, председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, глава Сбербанка Герман Греф.
Строительство газопровода Северный поток-2
29 ноября, 17:39
Главы "Газпрома" и Wintershall Dea обсудили "Северный поток — 2"
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SiemensNord Stream 2 AGМаксим ОрешкинKnaufДенис МантуровВероника СкворцоваАндрей Костин (банкир)Маттиас ВарнигВладимир ПутинДмитрий КозакИгорь СечинГерман ГрефРоссияЭкономика
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