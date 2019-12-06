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В Ростехе прорабатывают использование двигателя второго этапа на Су-57
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РИА Новости

В Ростехе прорабатывают использование двигателя второго этапа на Су-57

14:26 06.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРоссийский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57. Архивное фото
РЫБИНСК, 6 дек - РИА Новости. Вопрос применения перспективного двигателя на Су-57 пока в проработке, сообщил журналистам индустриальный директор авиакластера Ростеха Анатолий Сердюков.
Ранее Сердюков заявлял, что двигатели второго этапа для истребителя пятого поколения Су-57 проходят испытания, а после завершения опытно-конструкторских работ встанут на серийные машины.
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
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"Не в их пользу". Авиаэксперт объяснил, почему США завидуют РФ из-за Су-57Китайские СМИ отметили, что по параметрам российский истребитель Су-57 заслуженно обошел американские аналоги. Почему в этой связи США могут "лопнуть от зависти", объяснил в эфире радио Sputnik авиаэксперт Владимир Попов.
"Вопрос по применению изделия в составе воздушных судов находится в стадии проработки", - сказал Сердюков, говоря о стадии работ по двигателю второго этапа для Су-57.
По его словам, продолжаются стендовые инженерные испытания перспективного двигателя, ведется отработка в составе летающей лаборатории. "В октябре был выполнен очередной полет с проверкой характеристик изделия на разных режимах полета, в том числе проверялась работа поворотного реактивного сопла и проверка работы маслосистемы при отрицательных перегрузках. Всего на летающей лаборатории выполнено 16 полётов", - отметил Сердюков.
Су-57 (ранее ПАК ФА) — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.
Контракт на поставку ВКС РФ 76 истребителей Су-57 был подписан на форуме "Армия-2019". Первая серийная машина будет поставлена военным в этом году.
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 выполняет полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
13 ноября, 14:55
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Су-57Воздушно-космические силы РоссииРостехАнатолий СердюковБезопасность
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