В Ростехе прорабатывают использование двигателя второго этапа на Су-57

РЫБИНСК, 6 дек - РИА Новости. Вопрос применения перспективного двигателя на Вопрос применения перспективного двигателя на Су-57 пока в проработке, сообщил журналистам индустриальный директор авиакластера Ростеха Анатолий Сердюков.

Ранее Сердюков заявлял, что двигатели второго этапа для истребителя пятого поколения Су-57 проходят испытания, а после завершения опытно-конструкторских работ встанут на серийные машины.

"Вопрос по применению изделия в составе воздушных судов находится в стадии проработки", - сказал Сердюков, говоря о стадии работ по двигателю второго этапа для Су-57.

По его словам, продолжаются стендовые инженерные испытания перспективного двигателя, ведется отработка в составе летающей лаборатории. "В октябре был выполнен очередной полет с проверкой характеристик изделия на разных режимах полета, в том числе проверялась работа поворотного реактивного сопла и проверка работы маслосистемы при отрицательных перегрузках. Всего на летающей лаборатории выполнено 16 полётов", - отметил Сердюков.

Су-57 (ранее ПАК ФА) — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.