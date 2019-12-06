Нарколог Минздрава выступил за запрет продажи жевательного табака

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Необходимы "пожарные" меры для решения ситуации с продажей жевательного табака несовершеннолетним вплоть до полного запрета его продажи, заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России, президент Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.
Ранее депутаты Госдумы от КПРФ Ольга Алимова и Вера Ганзя внесли законопроект, которым предлагают установить прямой запрет на распространение аналогов насвая и снюса. Также депутат Госдумы от "Единой России" Марат Бариев внес в нижнюю палату парламента предложение запретить торговлю сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин или его производные.
"То, что происходит сейчас, это возврат в какие-то доисторические времена, когда большие дозы никотина употребляли. Передозировка никотина приводит к психозам, перевозбуждениям, смерти. Нужны пожарные меры по сдерживанию или полному запрету оборота такой продукции", - сказал Брюн в ходе круглого стола ОНФ.
Он добавил, что стоит говорить и об ужесточении оборота всех никотиносодержащих смесей.