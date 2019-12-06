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Нарколог Минздрава выступил за запрет продажи жевательного табака
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РИА Новости

Нарколог Минздрава выступил за запрет продажи жевательного табака

14:23 06.12.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкГлавный нарколог Министерства здравоохранения и социального развития России Евгений Брюн
Главный нарколог Министерства здравоохранения и социального развития России Евгений Брюн
© РИА Новости / Александр Вильф
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Главный нарколог Министерства здравоохранения и социального развития России Евгений Брюн. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Необходимы "пожарные" меры для решения ситуации с продажей жевательного табака несовершеннолетним вплоть до полного запрета его продажи, заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России, президент Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.
Ранее депутаты Госдумы от КПРФ Ольга Алимова и Вера Ганзя внесли законопроект, которым предлагают установить прямой запрет на распространение аналогов насвая и снюса. Также депутат Госдумы от "Единой России" Марат Бариев внес в нижнюю палату парламента предложение запретить торговлю сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин или его производные.
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"То, что происходит сейчас, это возврат в какие-то доисторические времена, когда большие дозы никотина употребляли. Передозировка никотина приводит к психозам, перевозбуждениям, смерти. Нужны пожарные меры по сдерживанию или полному запрету оборота такой продукции", - сказал Брюн в ходе круглого стола ОНФ.
Он добавил, что стоит говорить и об ужесточении оборота всех никотиносодержащих смесей.
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Министерство здравоохранения РФЕвгений БрюнОбщество
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