Нарколог Минздрава выступил за запрет продажи жевательного табака

"То, что происходит сейчас, это возврат в какие-то доисторические времена, когда большие дозы никотина употребляли. Передозировка никотина приводит к психозам, перевозбуждениям, смерти. Нужны пожарные меры по сдерживанию или полному запрету оборота такой продукции", - сказал Брюн в ходе круглого стола ОНФ.