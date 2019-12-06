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РИА Наука
2019-12-06T14:23+0300
https://ria.ru/20191206/1562059088.html
Ученый рассказал о влиянии изменения климата на деревянное зодчество
https://cdn22.img.ria.ru/images/155928/89/1559288978_0:336:3043:2048_1036x0_80_0_0_ef9fb4d88aa62a14e1b92f753ce4a761.jpg
РИА Новости

Ученый рассказал о влиянии изменения климата на деревянное зодчество

14:23 06.12.2019
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© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкКупола, покрытые новыми осиновыми лемехами, Преображенской церкви XVIII века, входящей в состав архитектурного ансамбля Государственного историко-архитектурного музея-заповедника "Кижи", на острове Кижи Онежского озера в Карелии
Купола, покрытые новыми осиновыми лемехами, Преображенской церкви XVIII века, входящей в состав архитектурного ансамбля Государственного историко-архитектурного музея-заповедника Кижи, на острове Кижи Онежского озера в Карелии
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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АРХАНГЕЛЬСК, 6 дек – РИА Новости. Объекты деревянного зодчества, которых на северо-западе России насчитывается больше 3 тысяч, находятся в опасности из-за процессов, связанных с изменением климата, сообщила РИА Новости завкафедрой объектов культурного наследия северных и арктических территорий САФУ Мария Фролова.
"С процессом глобального потепления увеличивается температура по всей Земле, происходит интенсификация негативных процессов, в том числе развитие различных грибковых поражений. Это не в теории, это уже доказано", - сказала Фролова.
По ее словам, для объектов культурного наследия необходимо разрабатывать специфические проекты реставрации, в которых будут заложены обработка конструкций определенными составами, которые будут защищать деревянные строения от грибкового поражения.
"Деревянное зодчество – бренд севера России. Эти строения долгие века сохранялись – храмы, собраны без гвоздей из особых пород древесины. И без должного ухода эти памятники мы потеряем. Происходят биодеструктивные процессы", - добавила Фролова.
Девушка волонтер красит стены
18 ноября, 20:20Хорошие новости
Минкультуры запустило проект реставрации памятников деревянного зодчества
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РИА НаукаРоссия
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