Ученый рассказал о влиянии изменения климата на деревянное зодчество

АРХАНГЕЛЬСК, 6 дек – РИА Новости. Объекты деревянного зодчества, которых на северо-западе России насчитывается больше 3 тысяч, находятся в опасности из-за процессов, связанных с изменением климата, сообщила РИА Новости завкафедрой объектов культурного наследия северных и арктических территорий САФУ Мария Фролова.
"С процессом глобального потепления увеличивается температура по всей Земле, происходит интенсификация негативных процессов, в том числе развитие различных грибковых поражений. Это не в теории, это уже доказано", - сказала Фролова.
По ее словам, для объектов культурного наследия необходимо разрабатывать специфические проекты реставрации, в которых будут заложены обработка конструкций определенными составами, которые будут защищать деревянные строения от грибкового поражения.
"Деревянное зодчество – бренд севера России. Эти строения долгие века сохранялись – храмы, собраны без гвоздей из особых пород древесины. И без должного ухода эти памятники мы потеряем. Происходят биодеструктивные процессы", - добавила Фролова.