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Греция назвала попытки Турции разграничить морские зоны незаконными
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РИА Новости

Греция назвала попытки Турции разграничить морские зоны незаконными

14:20 06.12.2019
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© Официальный сайт Министерства иностранных дел ГрецииМинистерство иностранных дел Греции
Министерство иностранных дел Греции
© Официальный сайт Министерства иностранных дел Греции
Министерство иностранных дел Греции. Архивное фото
АФИНЫ, 6 дек - РИА Новости. Греция считает незаконной и не имеющей юридической силы попытку Турции разграничить морские зоны путем подписания соглашения с Ливией, заявил греческий МИД.
Турция и правительство национального согласия Ливии подписали в конце ноября меморандум по морским зонам. Афины заявили, что меморандум нарушает суверенитет страны, в пятницу МИД Греции сообщил о высылке посла Ливии.
"Публикация координат попытки разграничения морских зон путем подписания соглашения между Турцией и Ливией подтверждает грубое нарушение Международного морского права и суверенных прав Греции и других государств", - говорится в сообщении МИД Греции.
"Помимо существенных недостатков, эта попытка является незаконной и не имеет юридической силы. Кроме того, это является проявлением преднамеренной напряженности на двустороннем уровне, со странами региона и на региональном уровне", - заявило министерство, отметив, что поэтому попытка разграничить морские зоны однозначно осуждается.
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Турция несколько дней назад опубликовала карту морских зон "с учетом турецко-ливийского меморандума", согласно которой значительная часть греческой ИЭЗ "отходит" к Турции. В четверг меморандум был одобрен парламентом Турции и теперь поступит на подпись президенту Тайипу Эрдогану.
Официальный представитель МИД Турции Хами Аксой ранее заявил, что меморандум основан на международном праве, а острова не могут создавать зоны морской юрисдикции за пределами их территориальных вод. По словам Аксоя, например, небольшой греческий остров Кастелоризо, "как предполагается, создает зону морской юрисдикции в 4 тысячи раз больше, чем его собственная площадь".
Права Греции на морские зоны ее островов установлены международным правом и не подлежат обсуждению, заявляют в Афинах. Официальный представитель министерства иностранных дел Греции Александрос Генниматас на брифинге в пятницу заявил, что Турция и Ливия не имеют общих границ, подписанный ими меморандум не имеет законной силы и поэтому не влечет никаких последствий.
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