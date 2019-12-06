Греция назвала попытки Турции разграничить морские зоны незаконными

АФИНЫ, 6 дек - РИА Новости. Греция считает незаконной и не имеющей юридической силы попытку Турции разграничить морские зоны путем подписания соглашения с Ливией, заявил греческий МИД.

Турция и правительство национального согласия Ливии подписали в конце ноября меморандум по морским зонам. Афины заявили, что меморандум нарушает суверенитет страны, в пятницу МИД Греции сообщил о высылке посла Ливии

"Публикация координат попытки разграничения морских зон путем подписания соглашения между Турцией и Ливией подтверждает грубое нарушение Международного морского права и суверенных прав Греции и других государств", - говорится в сообщении МИД Греции.

"Помимо существенных недостатков, эта попытка является незаконной и не имеет юридической силы. Кроме того, это является проявлением преднамеренной напряженности на двустороннем уровне, со странами региона и на региональном уровне", - заявило министерство, отметив, что поэтому попытка разграничить морские зоны однозначно осуждается.

Турция несколько дней назад опубликовала карту морских зон "с учетом турецко-ливийского меморандума", согласно которой значительная часть греческой ИЭЗ "отходит" к Турции. В четверг меморандум был одобрен парламентом Турции и теперь поступит на подпись президенту Тайипу Эрдогану.

Официальный представитель МИД Турции Хами Аксой ранее заявил, что меморандум основан на международном праве, а острова не могут создавать зоны морской юрисдикции за пределами их территориальных вод. По словам Аксоя, например, небольшой греческий остров Кастелоризо, "как предполагается, создает зону морской юрисдикции в 4 тысячи раз больше, чем его собственная площадь".