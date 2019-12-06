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В Турции заявили, что представят подписанный с Ливией меморандум в ООН
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РИА Новости

В Турции заявили, что представят подписанный с Ливией меморандум в ООН

14:16 06.12.2019
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© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
АНТАКЬЯ (Турция), 6 дек - РИА Новости. В Турции заявили, что "морской" меморандум, подписанный с правительством Нацсогласия Ливии и названный рядом стран, а также властями на востоке Ливии незаконным, будет представлен ООН для демаркации, а Анкара и Триполи будут действовать согласно одобренному ими документу.
Ранее парламент Турции одобрил предложение о ратификации заключенного с Триполи меморандума о взаимопонимании по морским зонам.
"После одобрения парламентом правительства национального согласия Ливии меморандума о взаимопонимании он (меморандум – ред.) будет представлен в ООН для утверждения демаркации согласно морскому праву", - заявил РИА Новости член комиссии турецкого парламента по международным связям Ахмет Берат Чонкар.
"После этого (Анкара и Триполи - ред.) предпримут все виды необходимых действий в морских зонах влияния, определенных меморандумом, чтобы они смогли использовать свои суверенные права над экономическими и природными ресурсами в правовых рамках, предусмотренных морской юрисдикцией", - подчеркнул парламентарий.
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Чонкар добавил, что если будет предложен какой-либо другой проект в регионе, то "другие государства и стороны будут вынуждены сотрудничать с Турцией".
Президент Турции Тайип Эрдоган и глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж, контролирующий лишь часть территории страны, в конце ноября подписали меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. Греция, Египет и заседающая на востоке Ливии палата представителей (парламент) назвали эти меморандумы незаконными и недействительными. Посол Ливии в Афинах был объявлен персоной нон грата, ему дали три дня для того, чтобы покинуть Грецию.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля этого года не прекращает попыток захватить Триполи.
Вид Анкары
2 декабря, 11:41
Турция отвергла претензии Греции и Египта по меморандуму с Ливией
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ЛивияТурцияООНВ мире
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