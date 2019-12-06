В Турции заявили, что представят подписанный с Ливией меморандум в ООН

АНТАКЬЯ (Турция), 6 дек - РИА Новости. В Турции заявили, что "морской" меморандум, подписанный с правительством Нацсогласия Ливии и названный рядом стран, а также властями на востоке Ливии незаконным, будет представлен ООН для демаркации, а Анкара и Триполи будут действовать согласно одобренному ими документу.

Ранее парламент Турции одобрил предложение о ратификации заключенного с Триполи меморандума о взаимопонимании по морским зонам.

"После одобрения парламентом правительства национального согласия Ливии меморандума о взаимопонимании он (меморандум – ред.) будет представлен в ООН для утверждения демаркации согласно морскому праву", - заявил РИА Новости член комиссии турецкого парламента по международным связям Ахмет Берат Чонкар.

"После этого (Анкара и Триполи - ред.) предпримут все виды необходимых действий в морских зонах влияния, определенных меморандумом, чтобы они смогли использовать свои суверенные права над экономическими и природными ресурсами в правовых рамках, предусмотренных морской юрисдикцией", - подчеркнул парламентарий.

Чонкар добавил, что если будет предложен какой-либо другой проект в регионе, то "другие государства и стороны будут вынуждены сотрудничать с Турцией".

Президент Турции Тайип Эрдоган и глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж, контролирующий лишь часть территории страны, в конце ноября подписали меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. Греция, Египет и заседающая на востоке Ливии палата представителей (парламент) назвали эти меморандумы незаконными и недействительными. Посол Ливии в Афинах был объявлен персоной нон грата, ему дали три дня для того, чтобы покинуть Грецию.