Эксперт рассказал, как защититься от кражи денег с карты

МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Специалист по кибербезопасности Специалист по кибербезопасности Андрей Масалович назвал RT главный признак, по которому можно вычислить мошенника, пытающегося обманом получить доступ к вашей банковской карточке.

Эксперт отметил, что не существует ситуаций, при которых нужно диктовать по телефону номер карты или код из сообщения. Такие просьбы должны сразу насторожить клиента банка.

Кроме того, человек может настоять на личном присутствии в отделении банка, чтобы совершать какие-либо операции.

"То есть, никаких электронных подписей от вашего имени, никаких действий через банк-клиент, только лично", — пояснил Масалович.

Ранее в Сбербанке рассказали об одном из самых распространенных способов кражи с денег с карты клиентов.

Мошенники от имени службы безопасности банка звонят клиентам и заявляют о якобы подозрительной операции. Чтобы "защитить" деньги, нужно назвать полные данные карты, код безопасности, а также код из сообщения или пароль от "Сбербанка онлайн".