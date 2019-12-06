Дутерте назвал имена потенциальных преемников

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте назвал имена своих потенциальных преемников, сообщает газета Manila Times.
"Следующий президент будет из Биколя (один из регионов страны - ред.). У вас будет выбор между Сальседой и Франсисом Эскудеро", - сказал Дутерте.
Франсис Эскудеро - бывший сенатор и губернатор провинции Сорсогон, а Джоуи Сальседа - представитель провинции Албай в филиппинской палате представителей.
Дутерте также заявил, что он не будет баллотироваться на второй срок. "Я больше не буду баллотироваться. Я не хочу связывать себя", - сказал он.
Президент добавил, что не хочет, чтобы его дочь Сара Дутерте-Карпио участвовала в выборах, потому что это "неблагодарная работа". Она на данный момент занимает пост мэра города Давао.