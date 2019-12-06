Дутерте назвал имена потенциальных преемников

"Следующий президент будет из Биколя (один из регионов страны - ред.). У вас будет выбор между Сальседой и Франсисом Эскудеро", - сказал Дутерте.

Дутерте также заявил, что он не будет баллотироваться на второй срок. "Я больше не буду баллотироваться. Я не хочу связывать себя", - сказал он.