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Вильфанд предупредил москвичей о "неоднородной" зиме
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РИА Новости

Вильфанд предупредил москвичей о "неоднородной" зиме

14:10 06.12.2019 (обновлено: 14:11 06.12.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкДевушка в одном из парков Москвы
Девушка в одном из парков Москвы
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Девушка в одном из парков Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Температура воздуха этой зимой в Москве может в отдельные периоды опускаться ниже минус 25 градусов, заявил и.о. главы Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
"Зима будет теплая и неоднородная... Она будет состоять из периодов, очень холодных... Скажем, в Москве мы прогнозируем, что будет несколько периодов с температурой ниже -25 градусов. В то же время прогнозируем, что в этом году примерно на 30%, даже до 50% повысится повторяемость оттепелей", - сказал Вильфанд в пятницу на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня".
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ПогодаРоман ВильфандГидрометцентрМоскваОбщество
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