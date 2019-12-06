Вильфанд предупредил москвичей о "неоднородной" зиме

"Зима будет теплая и неоднородная... Она будет состоять из периодов, очень холодных... Скажем, в Москве мы прогнозируем, что будет несколько периодов с температурой ниже -25 градусов. В то же время прогнозируем, что в этом году примерно на 30%, даже до 50% повысится повторяемость оттепелей", - сказал Вильфанд в пятницу на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня".