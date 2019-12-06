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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-06T14:32+0300
https://ria.ru/20191206/1562058040.html
Лавров встретился с Педерсеном в Риме
https://cdn25.img.ria.ru/images/156205/96/1562059668_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_0515e80529a1f4c43f4d7374bda33025.jpg
РИА Новости

Лавров встретился с Педерсеном в Риме

14:03 06.12.2019 (обновлено: 14:32 06.12.2019)
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© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен во время встречи в Риме
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен во время встречи в Риме
© РИА Новости / ТАСС/POOL
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РИМ, 6 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит в Риме встречу со спецпосланником ООН по Сирии Гейром Педерсеном, передаёт корреспондент РИА Новости.
Встреча проходит в закрытом режиме в Риме, где Лавров и Педерсен участвуют в конференции "Средиземноморье: Римский диалог". Кроме того, в столице Италии Лавров провел ранее утром встречу с премьер-министром страны Джузеппе Конте, позже в пятницу запланированы также его переговоры с главой МИД Италии Луиджи ди Майо.
Консультации министра и Педерсена проходят в преддверии встречи в Нур-Султане в астанинском формате по Сирии, которая состоится 10-11 декабря.
В конце октября в Женеве под эгидой ООН прошло первое заседание конституционного комитета Сирии. Комитет начал работу в расширенном составе, после чего она продолжилась в составе малой группы.
Очередной раунд заседаний проходил в Женеве в конце ноября, однако заседания малой группы не состоялись из-за разногласий между делегациями. Ранее член конституционного комитета Сирии от оппозиции Касем аль-Хатыб заявил РИА Новости, что делегация правительства САР ставит предварительные условия для проведения переговоров по конституции и затягивает процесс.
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Комитет состоит из трех равных частей - по 50 представителей от оппозиции, правительства и гражданского общества. Расширенный состав комитета включает 150 человек, по 50 из каждой группы, и большинством голосов будет принимать конституционные проекты, которые будет готовить малый состав комитета из 45 человек.
Члены малого комитета были назначены из числа соответствующих частей большого состава, по 15 человек от каждой группы. Большой орган может созываться параллельно или периодически по мере продвижения работы малого органа для обсуждения и принятия предложений.
Основной задачей комитета является подготовка конституционной реформы в Сирии, чтобы на ее основе можно было провести выборы в стране.
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25 октября, 19:16
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Война в СирииГейр ПедерсенСергей ЛавровМИД РФРимСирияООНРоссияВ мире
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