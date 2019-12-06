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Опрос показал готовность украинцев к компромиссу ради мира в Донбассе
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РИА Новости

Опрос показал готовность украинцев к компромиссу ради мира в Донбассе

14:01 06.12.2019 (обновлено: 14:28 06.12.2019)
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© Фото : Joint Forces OperationДонбасс
Донбасс
© Фото : Joint Forces Operation
Донбасс. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Около 60% жителей Украины считают, что ради установления мира в Донбассе Киеву стоит идти на компромиссы, свидетельствуют результаты опроса, опубликованные в пятницу на сайте фонда "Демократические инициативы" им И.Кучерива.
По данным опроса, 58,5% респондентов считают, что ради мира стоит соглашаться на компромиссы, но не на все (по сравнению с 49% в июне 2019). "Эта позиция - "идти на компромиссы, но не на все", преобладает во всех регионах", - говорится в тексте опроса.
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Лишь 14% украинцев считают, что ради мира нужно соглашаться на любые компромиссы. По сравнению с июнем 2019 года число сторонников этой точки зрения уменьшилась на 6%. Остальные не готовы на компромиссы вообще или отказались отвечать. Наименее приемлемыми компромиссами жители Украины считают проведение выборов на условиях самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (неприемлемо для 66% и только для 16% приемлемо), амнистия всем участникам боевых действий против украинских войск (63% против 19%) и формирование силовых органов ДНР и ЛНР только из местных представителей (56% против 21%). Остальные не определились с ответом.
В опросе также говорится, что необходимость скорейшего проведения выборов в Донбассе признают 20% жителей Украины. "Украинцы в основном с опаской относятся к проведению местных выборов на неконтролируемых территориях Донецкой и Луганской областей - всего 20% говорят, что выборы следует провести как можно быстрее", - говорится в тексте опроса. Еще 21% поддерживают проведение выборов только после того, как будут обезоружены ополченцы, а 24,5% респондентов считают, что выборы можно проводить только через несколько лет после того, как Киев установит полный контроль над этими территориями. Остальные не определились с ответом.
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Опрос проводился с 4 по 19 ноября 2019 года совместно с Киевским международным институтом социологии во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Опрошены 2,041 тысячи респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,3%.
В мае социологическая группа "Рейтинг" опубликовала результаты похожего опроса, тогда более 65% жителей Украины отмечали, что ради восстановления мира в Донбассе нужно идти на компромисс.
Ранее контактная группа по Донбассу в Минске согласовала "формулу Штайнмайера" - по имени президента Германии, бывшего председателя ОБСЕ, экс-главы МИД ФРГ. Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
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ДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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