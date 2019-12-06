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Кремль поинтересуется у полпреда в СЗФО о встрече с Сокуровым
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РИА Новости

Кремль поинтересуется у полпреда в СЗФО о встрече с Сокуровым

13:59 06.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. В Кремле поинтересуются итогом встречи режиссера Александра Сокурова и полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее на своей странице в Facebook Сокуров высказался об итоге своей встречи с полпредом президента, на которой речь шла о строительстве мусорного полигона около станции Шиес в Архангельской области.
"Мы не знакомимся с Facebook Сокурова, поэтому ничего об этом не знаем. Я первый раз от вас это слышу. Мы не знаем, о каких вопросах идет речь, о чем говорили... Но, безусловно, у полпреда мы поинтересуемся, о чем шла речь. Попросим дать его точку зрения. Вы не забывайте, что в каждом разговоре есть двое участников и у каждого может быть своя точка зрения и своя оценка собеседника", - сказал Песков.
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