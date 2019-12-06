Кремль поинтересуется у полпреда в СЗФО о встрече с Сокуровым

"Мы не знакомимся с Facebook Сокурова, поэтому ничего об этом не знаем. Я первый раз от вас это слышу. Мы не знаем, о каких вопросах идет речь, о чем говорили... Но, безусловно, у полпреда мы поинтересуемся, о чем шла речь. Попросим дать его точку зрения. Вы не забывайте, что в каждом разговоре есть двое участников и у каждого может быть своя точка зрения и своя оценка собеседника", - сказал Песков.