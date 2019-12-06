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В ЛНР заявили о напряженной ситуации на участке отвода сил в Донбассе
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РИА Новости

В ЛНР заявили о напряженной ситуации на участке отвода сил в Донбассе

13:56 06.12.2019 (обновлено: 14:44 06.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДонбасс
Донбасс
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Донбасс. Архивное фото
ЛУГАНСК, 6 дек - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики заявляет о напряженной ситуации на участках разведения сил у Золотого и Станицы Луганской в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Ранее контактная группа по Украине договорилась возобновить процесс разведения сил в районах Петровского и Золотого, начать планировали 9 октября. Однако украинские националисты в Золотом выступили против этого. В Киеве заявили, что вооруженные люди в Золотом не являются представителями вооруженных сил Украины и не имеют права находиться с оружием в зоне военной операции. К отводу сил в Золотом украинские силовики и Народная милиция ЛНР приступили 29 октября. 26 октября ЛНР завершила все мероприятия в рамках разведения сил и средств на участке у Золотого.
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"Нам продолжает поступать информация о напряженной ситуации в зоне разведения сил и средств на участках №1 "Станица-Луганская" и №2 "Золотое", - заявил Осадчий.
По словам Осадчего в данных районах до сих пор продолжают оставаться представители националистических формирований, которые наладили неофициальное взаимодействие с представителями ВС Украины.
"Учитывая различные варианты развития ситуации на линии боевого соприкосновения, мы предпринимаем необходимые меры для выполнения поставленных задач по защите нашей республики", - сказал Осадчий.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на устранении нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ.
Разведение сил в Донбассе не состоялось
4 декабря, 09:58Сказано в эфире
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Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ мире
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