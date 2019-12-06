В ЛНР заявили о напряженной ситуации на участке отвода сил в Донбассе

Ранее контактная группа по Украине договорилась возобновить процесс разведения сил в районах Петровского и Золотого, начать планировали 9 октября. Однако украинские националисты в Золотом выступили против этого. В Киеве заявили, что вооруженные люди в Золотом не являются представителями вооруженных сил Украины и не имеют права находиться с оружием в зоне военной операции. К отводу сил в Золотом украинские силовики и Народная милиция ЛНР приступили 29 октября. 26 октября ЛНР завершила все мероприятия в рамках разведения сил и средств на участке у Золотого.

"Нам продолжает поступать информация о напряженной ситуации в зоне разведения сил и средств на участках №1 "Станица-Луганская" и №2 "Золотое", - заявил Осадчий.

По словам Осадчего в данных районах до сих пор продолжают оставаться представители националистических формирований, которые наладили неофициальное взаимодействие с представителями ВС Украины.

"Учитывая различные варианты развития ситуации на линии боевого соприкосновения, мы предпринимаем необходимые меры для выполнения поставленных задач по защите нашей республики", - сказал Осадчий.