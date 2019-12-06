В Гидрометцентре подсчитали вероятность выпадения снега на Новый год

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Вероятность выпадения снега в Москве в новогоднюю ночь, возможно, составит 34%, но точный прогноз дать пока нельзя, заявил и.о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"С 1845 года до 1940 года вероятность осадков в жидкой или полужидкой форме была минимальна. До 60-х годов не было дождя и мокрого снега в новогоднюю ночь... С 60-х годов началось ярковыраженное повторение осадков в жидком и полужидком виде, которое составило 24%... Вероятность снега за последние 20 лет с 2000 года составляет 34%, вероятность отсутствия снега - 34%, остальное приходится на дождь и мокрый снег", - сказал Вильфанд на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Он подчеркнул, что приведённые им данные статистические, и прогноз на новогоднюю ночь невозможно дать ранее, чем за 5 дней.