В Кремле не считают псевдодоклады об имуществе чиновников за источник

"Есть соответствующие органы, которые получают всю информацию имущественную, финансовую и так далее о тех лицах, которым надлежит по закону эту информацию предоставлять. Органы добросовестно выполняют свою работу и обладают всем объемом информации. Иные источники каких-либо псевдодокладов мы в качестве источников не рассматриваем", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, насколько нужным считают в Кремле проверять подобного рода информацию.