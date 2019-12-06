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В Кремле не считают псевдодоклады об имуществе чиновников за источник
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РИА Новости

В Кремле не считают псевдодоклады об имуществе чиновников за источник

13:48 06.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. В Кремле всегда полагаются на информацию, исходящую из соответствующих органов, относительно того, кому из чиновников и их супругов принадлежит то или иное имущество, а псевдодоклады в качестве источников информации не рассматривают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в Сети появились публикации о якобы имеющемся в распоряжении супруги премьер-министра РФ Светланы Медведевой самолета.
"Есть соответствующие органы, которые получают всю информацию имущественную, финансовую и так далее о тех лицах, которым надлежит по закону эту информацию предоставлять. Органы добросовестно выполняют свою работу и обладают всем объемом информации. Иные источники каких-либо псевдодокладов мы в качестве источников не рассматриваем", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, насколько нужным считают в Кремле проверять подобного рода информацию.
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Дмитрий МедведевСветлана МедведеваДмитрий ПесковРоссияОбщество
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