Ъ: сотрудника ФСБ заподозрили в хищении при строительстве погранзастав

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Следственный комитет занимается расследованием обстоятельств хищения нескольких сотен миллионов рублей, которые выделили на строительство пограничных переходов, постов и застав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в силовых структурах.

По информации издания, в рамках расследования задержан заместитель начальника управления капитального строительства (УКС) службы обеспечения деятельности ФСБ России Юрий Сулин.

Ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. На данный момент нет доказательств того, что Сулин получал откаты или взятки.

Собеседник "Ъ" рассказал, что УКС выплатило коммерческим структурам почти 658 миллионов рублей за работы по возведению объектов, которые так и не были достроены. В некоторых случаях управление капитального строительства переплатило подрядчикам.