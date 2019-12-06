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Ъ: сотрудника ФСБ заподозрили в хищении при строительстве погранзастав
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РИА Новости

Ъ: сотрудника ФСБ заподозрили в хищении при строительстве погранзастав

13:46 06.12.2019
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Следственный комитет занимается расследованием обстоятельств хищения нескольких сотен миллионов рублей, которые выделили на строительство пограничных переходов, постов и застав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в силовых структурах.
По информации издания, в рамках расследования задержан заместитель начальника управления капитального строительства (УКС) службы обеспечения деятельности ФСБ России Юрий Сулин.
Автомобиль Следственного комитета РФ
26 апреля, 16:07
Суд арестовал экс-полковника ФСБ по делу о хищении 490 миллионов рублей
Ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. На данный момент нет доказательств того, что Сулин получал откаты или взятки.
Собеседник "Ъ" рассказал, что УКС выплатило коммерческим структурам почти 658 миллионов рублей за работы по возведению объектов, которые так и не были достроены. В некоторых случаях управление капитального строительства переплатило подрядчикам.
Отмечается, что действия сотрудника ФСБ и неустановленных лиц могли нанести ущерб, эквивалентный стоимости двух новых погранзастав, каждая из которых оценивается примерно в 300 миллионов рублей.
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СКРФСБ РФРоссияОбщество
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