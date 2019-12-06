СГК переключит село Подсинее на котельную в Абакане в 2020 году

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Сибирская генерирующая компания (СГК) в 2020 году заместит малоэффективную котельную села Подсинее в Хакасии, переключив ее потребителей на теплоисточник в Абакане, следует из релиза компании.
Основной источник тепловой энергии в селе Подсинее Алтайского района республики Хакасия обеспечивает теплом и горячей водой 322 жилых здания и 18 социальных объектов. СГК отмечает, что сразу после начала работы с котельной появился проект по строительству теплосети и переключению потребителей села Подсинее к котельной №6, которая находится в жилом районе Абакана.
"Фонд развития реформированию ЖКХ принял решение о софинансировании проекта СГК. Стоимость проекта по замещению малоэффективной угольной котельной составляет 131 миллион рублей", - говорится в сообщении.
Компания уточняет, что без участия Фонда реализовать его было бы невозможно из-за высокой стоимости. Полностью проект будет реализован к концу 2020 года.
СГК работает в Алтайском, Красноярском краях, Кемеровской, Новосибирской и Свердловской областях, Хакасии и Тыве. В состав группы входят пять ГРЭС, одна ГТЭС и 18 ТЭЦ общей электрической мощностью 14,7 ГВт и тепловой мощностью 24,3 тысячи Гкал/ч. На долю станций СГК приходится порядка 23-25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири.