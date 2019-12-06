Встреча глав МИД и Минобороны России и Италии может пройти в 2020 году

"Сейчас между сторонами продолжается диалог по дате встречи. Очень сложно собрать таких важных четверых министров в одном месте", - сказал Ди Стефано.

"Думаю, да", - добавил он в ответ на вопрос РИА Новости о том, состоится ли такая встреча в следующем году.