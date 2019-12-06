Встреча глав МИД и Минобороны России и Италии может пройти в 2020 году

РИМ, 6 дек - РИА Новости. Москва и Рим все ещё ведут диалог по конкретной дате встречи глав МИД и Минобороны стран в формате "2+2", она планируется в следующем году, заявил РИА Новости замглавы МИД Италии Манлио Ди Стефано.
"Сейчас между сторонами продолжается диалог по дате встречи. Очень сложно собрать таких важных четверых министров в одном месте", - сказал Ди Стефано.
"Думаю, да", - добавил он в ответ на вопрос РИА Новости о том, состоится ли такая встреча в следующем году.
Ранее МИД РФ сообщил, что 11 октября в Риме прошли переговоры по подготовке встречи министров иностранных дел и обороны РФ и Италии в формате "2+2".