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Встреча глав МИД и Минобороны России и Италии может пройти в 2020 году
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РИА Новости

Встреча глав МИД и Минобороны России и Италии может пройти в 2020 году

13:37 06.12.2019
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© Фото : Страница Манлио Ди Стефано на FacebookЗаместитель министра иностранных дел Италии Манлио Ди Стефано
Заместитель министра иностранных дел Италии Манлио Ди Стефано
© Фото : Страница Манлио Ди Стефано на Facebook
Заместитель министра иностранных дел Италии Манлио Ди Стефано. Архивное фото
РИМ, 6 дек - РИА Новости. Москва и Рим все ещё ведут диалог по конкретной дате встречи глав МИД и Минобороны стран в формате "2+2", она планируется в следующем году, заявил РИА Новости замглавы МИД Италии Манлио Ди Стефано.
"Сейчас между сторонами продолжается диалог по дате встречи. Очень сложно собрать таких важных четверых министров в одном месте", - сказал Ди Стефано.
"Думаю, да", - добавил он в ответ на вопрос РИА Новости о том, состоится ли такая встреча в следующем году.
Ранее МИД РФ сообщил, что 11 октября в Риме прошли переговоры по подготовке встречи министров иностранных дел и обороны РФ и Италии в формате "2+2".
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