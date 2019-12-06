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Салют на международном военно-музыкальный фестиваль Спасская башня
Фестиваль "Спасская башня"
2019-12-06T13:38+0300
https://ria.ru/20191206/1562055159.html
Песков отметил популярность фестивалей военных оркестров
https://cdn22.img.ria.ru/images/155814/93/1558149378_0:196:3074:1925_1036x0_80_0_0_5117a292433e3859e29cbba6297c5651.jpg
РИА Новости

Песков отметил популярность фестивалей военных оркестров

13:35 06.12.2019 (обновлено: 13:38 06.12.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОркестр альпийских стрелков "Тридентина" имени старшего капрала Андреа Моранди на церемонии закрытия фестиваля "Спасская башня" на Красной Площади в Москве
Оркестр альпийских стрелков Тридентина имени старшего капрала Андреа Моранди на церемонии закрытия фестиваля Спасская башня на Красной Площади в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Фестивали военных оркестров пользуются широкой популярностью, в том числе в России, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я, к сожалению, первый раз слышу об это идее, поэтому я ничего не могу сказать. Я просто не знаю. В целом это в международной практике называется милитари тату. Такие фестивали широко распространены в мире, они пользуются популярностью. Один из таких фестивалей - "Спасская башня", вы знаете, он ежегодно проходит в Москве у стен Кремля и пользуется феноменальным совершенно интересом зрителей", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как он относится к инициативе проведения в Петербурге в День ВМФ Международного фестиваль военно-морских оркестров.
Образцово-показательный оркестр и рота почетного караула Вооруженных сил Республики Беларусь на церемонии закрытия фестиваля Спасская башня на Красной Площади в Москве
16 сентября, 10:09Фестиваль "Спасская башня"
На фестивале "Спасская башня-2019" выступили более 1,9 тысячи человек
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Фестиваль "Спасская башня"Дмитрий ПесковРоссияОбщество
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