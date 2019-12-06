Песков отметил популярность фестивалей военных оркестров

"Я, к сожалению, первый раз слышу об это идее, поэтому я ничего не могу сказать. Я просто не знаю. В целом это в международной практике называется милитари тату. Такие фестивали широко распространены в мире, они пользуются популярностью. Один из таких фестивалей - "Спасская башня", вы знаете, он ежегодно проходит в Москве у стен Кремля и пользуется феноменальным совершенно интересом зрителей", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как он относится к инициативе проведения в Петербурге в День ВМФ Международного фестиваль военно-морских оркестров.