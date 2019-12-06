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Глава "Ростелекома" выступил против ограничения поглощения стартапов
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РИА Новости

Глава "Ростелекома" выступил против ограничения поглощения стартапов

13:32 06.12.2019 (обновлено: 13:39 06.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент, председатель правления ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский на национальном промышленном форуме в Москве
Президент, председатель правления ПАО Ростелеком Михаил Осеевский на национальном промышленном форуме в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент "Ростелекома" Михаил Осеевский не поддерживает идею ограничений по поглощению крупными компаниями стартапов, считает, что они, напротив, заинтересованы в поддержке крупного бизнеса.
Ранее в пятницу вице-премьер РФ Максим Акимов заявил журналистам, что правительство РФ прорабатывает вопрос введения ограничений по поглощению стартапов крупными компаниями, чтобы "не задавить, не скупить все на рынке".
"Я отношусь к этому негативно, потому что все мировые лидеры - и Google, и Facebook - создают такую среду вокруг себя для того, чтобы вывести на рынок новые продукты, потому что маленькой компании не выйти сразу на гигантский рынок", - сказал президент "Ростелекома" журналистам в кулуарах "Национального промышленного форума".
"Я не знаю деталей, нюансов... Но в целом, наоборот, малые и средние предприятия крайне заинтересованы в том, чтобы иметь возможность попасть в возможности крупных игроков, потому что это быстрая монетизация, быстрая возможность развиваться", - добавил Осеевский.
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Максим АкимовРостелекомМихаил ОсеевскийРоссияЭкономика
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