Глава "Ростелекома" выступил против ограничения поглощения стартапов

"Я отношусь к этому негативно, потому что все мировые лидеры - и Google, и Facebook - создают такую среду вокруг себя для того, чтобы вывести на рынок новые продукты, потому что маленькой компании не выйти сразу на гигантский рынок", - сказал президент "Ростелекома" журналистам в кулуарах "Национального промышленного форума".