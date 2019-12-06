Глава "Ростелекома" выступил против ограничения поглощения стартапов

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент "Ростелекома" Михаил Осеевский не поддерживает идею ограничений по поглощению крупными компаниями стартапов, считает, что они, напротив, заинтересованы в поддержке крупного бизнеса.
Ранее в пятницу вице-премьер РФ Максим Акимов заявил журналистам, что правительство РФ прорабатывает вопрос введения ограничений по поглощению стартапов крупными компаниями, чтобы "не задавить, не скупить все на рынке".
"Я отношусь к этому негативно, потому что все мировые лидеры - и Google, и Facebook - создают такую среду вокруг себя для того, чтобы вывести на рынок новые продукты, потому что маленькой компании не выйти сразу на гигантский рынок", - сказал президент "Ростелекома" журналистам в кулуарах "Национального промышленного форума".
"Я не знаю деталей, нюансов... Но в целом, наоборот, малые и средние предприятия крайне заинтересованы в том, чтобы иметь возможность попасть в возможности крупных игроков, потому что это быстрая монетизация, быстрая возможность развиваться", - добавил Осеевский.