Вильфанд предсказал россиянам "красную декаду" в декабре

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Температура на большей части территории РФ в ближайшие 10 дней будет выше нормы на 12-14 градусов, сообщил журналистам в пятницу и. о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Красный цвет занимает огромные площади (красным цветом метеорологи обозначают значительные положительные температурные аномалии - ред.). И в Западной Сибири, и Средней Сибири, и на востоке европейской территории страны", - сказал Вильфанд на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Он уточнил, что температура на этих территориях будет превышать норму на 12-14 градусов в ближайшие 10 дней.