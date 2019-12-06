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Вильфанд предсказал россиянам "красную декаду" в декабре
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РИА Новости

Вильфанд предсказал россиянам "красную декаду" в декабре

13:29 06.12.2019 (обновлено: 13:40 06.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПрохожие во время снегопада в Москве
Прохожие во время снегопада в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Температура на большей части территории РФ в ближайшие 10 дней будет выше нормы на 12-14 градусов, сообщил журналистам в пятницу и. о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Красный цвет занимает огромные площади (красным цветом метеорологи обозначают значительные положительные температурные аномалии - ред.). И в Западной Сибири, и Средней Сибири, и на востоке европейской территории страны", - сказал Вильфанд на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Он уточнил, что температура на этих территориях будет превышать норму на 12-14 градусов в ближайшие 10 дней.
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