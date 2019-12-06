Вильфанд предсказал россиянам "красную декаду" в декабре

"Красный цвет занимает огромные площади (красным цветом метеорологи обозначают значительные положительные температурные аномалии - ред.). И в Западной Сибири, и Средней Сибири, и на востоке европейской территории страны", - сказал Вильфанд на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".