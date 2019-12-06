Участнику акции в Москве, схватившему росгвардейца, дали условный срок

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Мещанский суд Москвы приговорил к условному сроку участника несанкционированной акции 27 июля Владимира Емельянова, который схватил сотрудника Росгвардии и мешал ему работать, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Назначить наказание в виде двух лет лишения свободы… Назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 3 года. Освободить из-под стражи в зале суда", - огласила приговор судья
Ранее прокурор просил приговорить его к четырем годам колонии общего режима. По версии СК, Емельянов в ходе митинга силой удерживал росгвардейца, препятствуя тем самым выполнению его служебных обязанностей. Он был арестован 16 октября, вины не признал.
По части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни и здоровья) Емельянову грозило до пяти лет колонии.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты были осуждены, с ряда других обвинения сняли.