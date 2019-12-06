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Участнику акции в Москве, схватившему росгвардейца, дали условный срок
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РИА Новости

Участнику акции в Москве, схватившему росгвардейца, дали условный срок

13:26 06.12.2019 (обновлено: 13:33 06.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы и полиция у здания мэрии Москвы
Участники несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы и полиция у здания мэрии Москвы
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Мещанский суд Москвы приговорил к условному сроку участника несанкционированной акции 27 июля Владимира Емельянова, который схватил сотрудника Росгвардии и мешал ему работать, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Назначить наказание в виде двух лет лишения свободы… Назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 3 года. Освободить из-под стражи в зале суда", - огласила приговор судья
Ранее прокурор просил приговорить его к четырем годам колонии общего режима. По версии СК, Емельянов в ходе митинга силой удерживал росгвардейца, препятствуя тем самым выполнению его служебных обязанностей. Он был арестован 16 октября, вины не признал.
По части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни и здоровья) Емельянову грозило до пяти лет колонии.
Блогер Егор Жуков у здания Кунцевского суда. 6 декабря 2019
10:39
Егора Жукова приговорили к условному сроку за призывы к экстремизму
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты были осуждены, с ряда других обвинения сняли.
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Владимир ЕмельяновРосгвардияСледственный комитет РФМоскваРоссияПроисшествия
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