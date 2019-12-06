РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-06T15:40+0300
https://ria.ru/20191206/1562054418.html
Глава ДНР оценил идею Киева создать "муниципальную стражу" в Донбассе
https://cdn22.img.ria.ru/images/155539/02/1555390265_0:17:3072:1745_1036x0_80_0_0_316a8c5bfcd37cbc42c1c1d15e51b961.jpg
РИА Новости

Глава ДНР оценил идею Киева создать "муниципальную стражу" в Донбассе

13:25 06.12.2019 (обновлено: 15:40 06.12.2019)
1878
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
ДОНЕЦК , 6 дек - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что структуры ДНР справляются с обеспечением правопорядка а власти не нуждаются в советах президента Украины Владимира Зеленского на этот счёт.
Ранее украинский телеканал "Эспрессо. ТВ" со ссылкой на одного из присутствующих на встрече Зеленского с бывшими участниками Майдана сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский на саммите в "нормандском формате" планирует предложить на встрече идею создания на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса "муниципальной стражи" из представителей Украины, ОБСЕ и представителей ЛНР и ДНР.
Акция в Киеве против земельной реформы
13:11Сказано в эфире
Политик: Украину ведет в пропасть не только конфликт в Донбассе Депутат Рады Вадим Рабинович считает, что открытие рынка земли и конфликт на Донбассе уничтожат Украину. В эфире радио Sputnik президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко высказал свой взгляд на ситуацию.
"На территории Донецкой Народной Республики полноценно работают правоохранительные органы, соблюдаются и защищаются все права и свободы человека. Мы со своими обязательствами по обеспечению порядка в государстве справляемся и не нуждаемся в указаниях человека, по попустительству которого на Украине сейчас расстреливают в центре столицы детей, царит в небывалых масштабах разгул неподконтрольных бандформирований и ультрарадикальных группировок",- говорится в сообщении на официальном сайте главы ДНР.
Кроме того Пушилин порекомендовал президенту Украины заняться порядком в стране и подумать, как ему поступить с националистами и террористическими батальонами. "Неких "муниципальных стражей" необходимо создать в Киеве, откуда, собственно, и начался конфликт в Донбассе в 2014 году. Что касается отрядов Народной милиции, то, согласно комплексу мер, они должны создаваться только по решению местных советов Донбасса, и никаких нацгвардейцев на свои земли мы не допустим", - сказал Пушилин.
В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения СМИ о якобы предложении Зеленского создать на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса "муниципальную стражу".
Военнослужащие Народной милиции ДНР покидают свои позиции у села Петровского
12:37
В "Слуге народа" заявили о "сотне сценариев" решения по Донбассу
Во Франции 9 декабря пройдет саммит в "нормандском формате". В нем примут участие лидеры России, Украины, Франции и Германии. Такой формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры четырех стран впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.
5221000
Обсудить 1
Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВладимир ЗеленскийВ мире
Рекомендуем
Бурый медведь
В Тверской области лося, лису и семерых медведей убило током
Глава компании Нафтогаз Украина Андрей Коболев во время пресс-конференции в Киеве
На Украине заявили о взыскании с "Газпрома" 2,1 миллиарда долларов
Люди сдают теоретические экзамены по правилам дорожного движения в отделении ГИБДД в Москве
ГИБДД изменит теоретическую часть экзамена на права
Такси
В Москве таксист изнасиловал уснувшую пассажирку, сообщили СМИ
Трейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже
Час расплаты: под США задымилась долговая бомба
Виктор Шеймов
В США умер бежавший из СССР экс-майор КГБ
На месте преступления в Ишеевке
"Никто не ожидал": ульяновские врачи пойдут под суд вместо убийцы
Ракета Falcon 9 на военно-воздушной станции мыса Канаверал
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с кораблем Dragon
Военный конвой США в Сирии
В Сирии сообщили о нападении неизвестных на американскую военную базу
Газораспределительная станция в Львовской области
Украина заявила о срыве переговоров по газу с Россией
Банковская карта международной платежной системы MasterCard
В Сбербанке рассказали о популярных схемах кражи денег с карт
Снимок экрана видео блога Егора Жукова
В Москве суд огласит приговор Егору Жукову по делу об экстремизме
Украинские военнослужащие в районе поселка Золотое-4
В ЛНР заявили о перестрелке между силовиками и националистами
Многоцелевое грузовое судно Севастополь
В Сингапуре арестовали попавшее под санкции США российское судно
Президент Франции Эммануэль Макрон
"Россия атаковала всю Европу с территории Франции": дело в мести
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:09В Москве задержали уголовника, который залез в детский сад через забор
17:08В Екатеринбурге произошел пожар в школе
17:05Синод: УПЦ не движется к "самоизоляции", а отстаивает каноны
17:04Минобороны испытало спутник-инспектор
17:04Синод УПЦ поддержал инициативу по Всеправославному совещанию
17:02В Вене завершилось заседание комиссии по выполнению СВПД
16:59Павлиашвили дал совет Паулсу после слов о российской публике
16:56Патриарх: власти помогут восстановить в Москве подворье Церкви Америки
16:56Путин на встрече с бизнесменами из Германии перешел на немецкий язык
16:55Глава МИД Италии назвал темы прошедших переговоров с Лавровым
16:55На Эльбрусе 14 декабря официально откроется горнолыжный сезон
16:53Посольство Ирана сообщило, когда "Росатом" возобновит работы в Фордо
16:52СМИ: число погибших при взрыве газа в Словакии выросло до четырех
16:51Умер отравившийся "Кротом" преподаватель МГУ
16:49Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до трех человек
16:48Во Флориде на авиабазе ВМС США произошла стрельба
16:47Максим Фадеев представил первых артистов после перезапуска лейбла
16:47Лавров обсудил с Педерсеном работу конституционного комитета по Сирии
16:45Глава МИД Египта отказался говорить о давлении США из-за Су-35
16:44Матвиенко возмутилась выращиванием овощей в России из импортных семян
Лента новостейМолния