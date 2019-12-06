Глава ДНР оценил идею Киева создать "муниципальную стражу" в Донбассе

ДОНЕЦК , 6 дек - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что структуры ДНР справляются с обеспечением правопорядка а власти не нуждаются в советах президента Украины Владимира Зеленского на этот счёт.
Ранее украинский телеканал "Эспрессо. ТВ" со ссылкой на одного из присутствующих на встрече Зеленского с бывшими участниками Майдана сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский на саммите в "нормандском формате" планирует предложить на встрече идею создания на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса "муниципальной стражи" из представителей Украины, ОБСЕ и представителей ЛНР и ДНР.
13:11Сказано в эфиреПолитик: Украину ведет в пропасть не только конфликт в Донбассе Депутат Рады Вадим Рабинович считает, что открытие рынка земли и конфликт на Донбассе уничтожат Украину. В эфире радио Sputnik президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко высказал свой взгляд на ситуацию.
"На территории Донецкой Народной Республики полноценно работают правоохранительные органы, соблюдаются и защищаются все права и свободы человека. Мы со своими обязательствами по обеспечению порядка в государстве справляемся и не нуждаемся в указаниях человека, по попустительству которого на Украине сейчас расстреливают в центре столицы детей, царит в небывалых масштабах разгул неподконтрольных бандформирований и ультрарадикальных группировок",- говорится в сообщении на официальном сайте главы ДНР.
Кроме того Пушилин порекомендовал президенту Украины заняться порядком в стране и подумать, как ему поступить с националистами и террористическими батальонами. "Неких "муниципальных стражей" необходимо создать в Киеве, откуда, собственно, и начался конфликт в Донбассе в 2014 году. Что касается отрядов Народной милиции, то, согласно комплексу мер, они должны создаваться только по решению местных советов Донбасса, и никаких нацгвардейцев на свои земли мы не допустим", - сказал Пушилин.
В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения СМИ о якобы предложении Зеленского создать на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса "муниципальную стражу".
Во Франции 9 декабря пройдет саммит в "нормандском формате". В нем примут участие лидеры России, Украины, Франции и Германии. Такой формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры четырех стран впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.