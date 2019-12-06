Спецслужбы России и Белоруссии задержали контрабандистов оружия

"Пятого-шестого декабря на территории Новгородской и Ленинградской областей при сбыте партии оружия и наркотиков с поличным задержаны организатор криминального бизнеса и шесть активных членов преступной группы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители изъяли пулемет Дегтярева, пистолет-пулемет Шпагина, три пистолета (ТТ, ПМ и Browning), около 60 патронов различного калибра, наркотические вещества (амфетамин и кокаин), а также 560 тысяч рублей и 17,6 тысячи долларов.