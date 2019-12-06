РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-06T14:16+0300
https://ria.ru/20191206/1562054370.html
Спецслужбы России и Белоруссии задержали контрабандистов оружия
https://cdn24.img.ria.ru/images/156205/86/1562058679_0:0:883:497_1036x0_80_0_0_08db69ecf2999a860f2391e49aab154a.jpg
РИА Новости

Спецслужбы России и Белоруссии задержали контрабандистов оружия

13:23 06.12.2019 (обновлено: 14:16 06.12.2019)
349
© РИА Новости / ФСБ РФСотрудники ФСБ России во время задержания с поличным активных членов преступной группы
Сотрудники ФСБ России во время задержания с поличным активных членов преступной группы
© РИА Новости / ФСБ РФ
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Федеральная служба безопасности РФ совместно с Комитетом государственной безопасности Белоруссии пресекла деятельность международной группировки, причастной к поставке из-за рубежа оружия, а также сбыту наркотиков, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.
"Пятого-шестого декабря на территории Новгородской и Ленинградской областей при сбыте партии оружия и наркотиков с поличным задержаны организатор криминального бизнеса и шесть активных членов преступной группы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что правоохранители изъяли пулемет Дегтярева, пистолет-пулемет Шпагина, три пистолета (ТТ, ПМ и Browning), около 60 патронов различного калибра, наркотические вещества (амфетамин и кокаин), а также 560 тысяч рублей и 17,6 тысячи долларов.
В настоящее время устанавливаются возможные сообщники задержанных, каналы поступления оружия и наркотиков.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
4 декабря, 17:55
В Саратове ликвидировали три нарколаборатории и тайник с оружием
2600000
Обсудить 0
ФСБ РФМоскваБелоруссияРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Полицейский
В Чебоксарах школьницу будут судить за удар полицейского ногой в лицо
Глава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР оценил идею Киева создать "муниципальную стражу" в Донбассе
Многоцелевое грузовое судно Севастополь
В Совфеде прокомментировали арест российского судна в Сингапуре
Пресечена деятельность преступной группы, совершившей посягательство на начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Республике Ингушетия
По делу об убийстве главы ингушского центра "Э" задержали членов банды
Президент РФ Владимир Путин
Путин надеется, что Россия и Украина найдут приемлемые решения по газу
Пассажиры у зоны предполетного досмотра в международном аэропорту Симферополь
В аэропорту Симферополя задержали пьяного дебошира
Военный конвой США в Сирии
В Сирии сообщили о нападении неизвестных на американскую военную базу
Участники несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы и полиция у здания мэрии Москвы
Участнику акции в Москве, схватившему росгвардейца, дали условный срок
Прохожие во время снегопада в Москве
Вильфанд предсказал россиянам "красную декаду" в декабре
Оркестр альпийских стрелков Тридентина имени старшего капрала Андреа Моранди на церемонии закрытия фестиваля Спасская башня на Красной Площади в Москве
Песков отметил популярность фестивалей военных оркестров
Председатель Издательского совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский Климент во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
В РПЦ призвали модернизировать областные архивы
Лебеди
В Калининграде еще один лебедь погиб, предположительно, от яда
Заместитель министра иностранных дел Италии Манлио Ди Стефано
Встреча глав МИД и Минобороны России и Италии может пройти в 2020 году
Вывеска на павильоне компании Газпром
В "Газпроме" сравнили СПГ с замороженной клубникой
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов на внеочередном саммите ЕС по брекзиту в Брюсселе. 25 ноября 2018
Премьер Болгарии встретился с российским послом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:09В Москве задержали уголовника, который залез в детский сад через забор
17:08В Екатеринбурге произошел пожар в школе
17:05Синод: УПЦ не движется к "самоизоляции", а отстаивает каноны
17:04Минобороны испытало спутник-инспектор
17:04Синод УПЦ поддержал инициативу по Всеправославному совещанию
17:02В Вене завершилось заседание комиссии по выполнению СВПД
16:59Павлиашвили дал совет Паулсу после слов о российской публике
16:56Патриарх: власти помогут восстановить в Москве подворье Церкви Америки
16:56Путин на встрече с бизнесменами из Германии перешел на немецкий язык
16:55Глава МИД Италии назвал темы прошедших переговоров с Лавровым
16:55На Эльбрусе 14 декабря официально откроется горнолыжный сезон
16:53Посольство Ирана сообщило, когда "Росатом" возобновит работы в Фордо
16:52СМИ: число погибших при взрыве газа в Словакии выросло до четырех
16:51Умер отравившийся "Кротом" преподаватель МГУ
16:49Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до трех человек
16:48Во Флориде на авиабазе ВМС США произошла стрельба
16:47Максим Фадеев представил первых артистов после перезапуска лейбла
16:47Лавров обсудил с Педерсеном работу конституционного комитета по Сирии
16:45Глава МИД Египта отказался говорить о давлении США из-за Су-35
16:44Матвиенко возмутилась выращиванием овощей в России из импортных семян
Лента новостейМолния