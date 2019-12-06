Соколов пробудет в центре Сербского до 31 декабря, сообщили в ОНК

"Соколов сейчас находится в наблюдательных палатах в центре имени Сербского, соседа у него нет, палата двухместная. Он много читает, ждет своего адвоката. Не знаю, как Соколов относился ранее на воле к вере, но среди книг было замечено Святое Евангелие. Олег Соколов высказал недовольство тем фактом, что у него на ночь забирают очки", - заявил Мельников.