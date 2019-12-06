Соколов пробудет в центре Сербского до 31 декабря, сообщили в ОНК

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Обвиняемый в жестоком убийстве аспирантки петербургский историк Олег Соколов пробудет в центре имени Сербского до 31 декабря, сообщил РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.
На прошлой неделе Соколова перевели из петербургского СИЗО-1 ("Кресты-2") в московский изолятор для дальнейшего направления в центр Сербского на психолого-психиатрическую экспертизу.
"Соколов сейчас находится в наблюдательных палатах в центре имени Сербского, соседа у него нет, палата двухместная. Он много читает, ждет своего адвоката. Не знаю, как Соколов относился ранее на воле к вере, но среди книг было замечено Святое Евангелие. Олег Соколов высказал недовольство тем фактом, что у него на ночь забирают очки", - заявил Мельников.
Он отметил, что центр Сербского – больница для душевнобольных, в ней действуют соответствующие правила. "Это нужно для безопасности персонала и пациента. Предварительно ожидается, что Соколов пробудет в центре до 31 декабря", - заключил Мельников.
4 декабря, 12:42Заседание по обжалованию ареста Соколова перенесли на 16 декабря
По версии следствия, Соколов застрелил Анастасию Ещенко из обреза 7 ноября, а в ночь на девятое решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9 ноября Соколова с рюкзаком, в котором были отрубленные женские руки и травматический пистолет, достали из воды у набережной реки Мойки. Впоследствии ученого задержали по подозрению в убийстве. Ещенко - бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ, проживали совместно в квартире историка на набережной Мойки, в ней следователи и обнаружили фрагменты женского тела. На суде Соколов признался в содеянном и заявил, что согласен с мерой пресечения. Мотивом преступления он назвал ссору с Анастасией Ещенко, когда, по его словам, она превратилась в "чудовище из сказки".