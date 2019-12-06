ЦОДД посоветовал москвичам в час пик ехать на метро

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщил РИА Новости, что в пятницу ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедица на дорогах и порывистый ветер.

В связи с этим, автомобилистов просят быть аккуратнее на дорогах.

"Будьте осторожны на дороге, держите дистанцию. И выбирайте парковку подальше от рекламных щитов и заборов", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ЦОДД отметили, что в вечерний час пик лучше предпочесть городской транспорт, в частности, метро.