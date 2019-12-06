ЦОДД посоветовал москвичам в час пик ехать на метро

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Москвичам-автомобилистам рекомендуется быть осторожнее на дорогах из-за ухудшения погодных условий, а вечером в час пик выбирать метро, МЦК или МЦД, сообщает столичный Центр организации дорожного движения на своей странице в Twitter.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщил РИА Новости, что в пятницу ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедица на дорогах и порывистый ветер.
В связи с этим, автомобилистов просят быть аккуратнее на дорогах.
"Будьте осторожны на дороге, держите дистанцию. И выбирайте парковку подальше от рекламных щитов и заборов", - говорится в сообщении.
Кроме того, в ЦОДД отметили, что в вечерний час пик лучше предпочесть городской транспорт, в частности, метро.
"Сегодня в вечерний час пик лучше ехать на метро, МЦК или МЦД. На дорогах будет сложно, а на метро или электричке - может, не так удобно, но быстро и безопасно. Тот день, когда полчаса в тесноте лучше, чем 1,5 часа в пробке", - говорится в сообщении.