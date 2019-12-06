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В аэропорту Симферополя задержали пьяного дебошира
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РИА Новости

В аэропорту Симферополя задержали пьяного дебошира

13:15 06.12.2019 (обновлено: 13:42 06.12.2019)
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© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкПассажиры у зоны предполетного досмотра в международном аэропорту "Симферополь"
Пассажиры у зоны предполетного досмотра в международном аэропорту Симферополь
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Пассажиры у зоны предполетного досмотра в международном аэропорту "Симферополь". Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Пьяного дебошира задержали в аэропорту Симферополя, помимо админпротокола решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба крымского линейного управления МВД России на транспорте.
"Житель Свердловской области в ожидании посадки на борт воздушного судна употреблял спиртные напитки в одном из кафе. Услышав объявление о начале посадки, он попытался пройти паспортный контроль, но на борт авиалайнера рейсом "Симферополь – Москва" был не допущен службой авиационной безопасности. Мужчина направился обратно в кафе, где и был задержан правоохранителями", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции
Вчера, 04:06
Дебошир с рейса Новосибирск-Хабаровск стал фигурантом уголовного дела
В ведомстве отметили, что при обращении полицейских свердловчанин стал нарушать общественный порядок и нецензурно выражаться. В отношении задержанного составлен административный протокол за появление в общественных местах в состоянии опьянения, а также решается вопрос в возбуждении уголовного дела за оскорбление представителя власти.
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