В аэропорту Симферополя задержали пьяного дебошира

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Пьяного дебошира задержали в аэропорту Симферополя, помимо админпротокола решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба крымского линейного управления МВД России на транспорте.
"Житель Свердловской области в ожидании посадки на борт воздушного судна употреблял спиртные напитки в одном из кафе. Услышав объявление о начале посадки, он попытался пройти паспортный контроль, но на борт авиалайнера рейсом "Симферополь – Москва" был не допущен службой авиационной безопасности. Мужчина направился обратно в кафе, где и был задержан правоохранителями", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что при обращении полицейских свердловчанин стал нарушать общественный порядок и нецензурно выражаться. В отношении задержанного составлен административный протокол за появление в общественных местах в состоянии опьянения, а также решается вопрос в возбуждении уголовного дела за оскорбление представителя власти.