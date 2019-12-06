В аэропорту Симферополя задержали пьяного дебошира

"Житель Свердловской области в ожидании посадки на борт воздушного судна употреблял спиртные напитки в одном из кафе. Услышав объявление о начале посадки, он попытался пройти паспортный контроль, но на борт авиалайнера рейсом "Симферополь – Москва" был не допущен службой авиационной безопасности. Мужчина направился обратно в кафе, где и был задержан правоохранителями", - говорится в сообщении.