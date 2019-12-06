Песков переадресовал вопрос о визите Лаврова в Вашингтон в МИД

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос о возможном визите министра иностранных дел Сергея Лаврова в Вашингтон в министерство иностранных дел (МИД).
Ранее в МИД РФ сообщили РИА Новости, что визит Лаврова в Вашингтон 10 декабря прорабатывается.
"Это надо Марии (Захаровой, официальному представителю МИД РФ — ред.), моей коллеге, задавать вопрос", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, действительно ли прорабатывается возможность визита Лаврова в США.