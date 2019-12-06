РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-06T13:07+0300
https://ria.ru/20191206/1562053403.html
Песков переадресовал вопрос о визите Лаврова в Вашингтон в МИД
https://cdn23.img.ria.ru/images/156200/42/1562004277_0:170:3066:1894_1036x0_80_0_0_b18fe320f302232764c80adc82c2918e.jpg
РИА Новости

Песков переадресовал вопрос о визите Лаврова в Вашингтон в МИД

13:07 06.12.2019
130
© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 26-м заседании СМИД ОБСЕ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 26-м заседании СМИД ОБСЕ
© РИА Новости / ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос о возможном визите министра иностранных дел Сергея Лаврова в Вашингтон в министерство иностранных дел (МИД).
Ранее в МИД РФ сообщили РИА Новости, что визит Лаврова в Вашингтон 10 декабря прорабатывается.
"Это надо Марии (Захаровой, официальному представителю МИД РФ — ред.), моей коллеге, задавать вопрос", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, действительно ли прорабатывается возможность визита Лаврова в США.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Непала Прадипом Гьявали в Москве
00:38
Названы темы переговоров Лаврова с главой МИД Италии
110002
Обсудить 0
Мария ЗахароваСергей ЛавровМИД РФДмитрий ПесковРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
Песков рассказал о росте российско-германской торговли
Премьер-министр Молдавии Ион Кику
Молдавии рано подавать заявку на вступление в Евросоюз, заявил Кику
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен во время встречи в Риме
Лавров встретился с Педерсеном в Риме
Заместитель министра иностранных дел Италии Манлио Ди Стефано
Встреча глав МИД и Минобороны России и Италии может пройти в 2020 году
Президент РФ Владимир Путин
Путин надеется, что Россия и Украина найдут приемлемые решения по газу
Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте
Премьер Италии попросил Лаврова передать Путину наилучшие пожелания
Цех НПО Сатурн
Первые серийные газовые турбины ГТД-110М произведут в 2020 году
Полиция в Афганистане
В Афганистане десять полицейских погибли после столкновений с талибами
Глава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР оценил идею Киева создать "муниципальную стражу" в Донбассе
Профессор истории Американского университета в Вашингтоне, директор Института ядерных исследований Питер Кузник
Американский историк оценил состояние отношений России и США
Дмитрий Песков
Песков уверен, что протесты в Париже не повлияют на проведение саммита
Арктика
Командующий Северным флотом предупредил о риске конфликта в Арктике
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Кремль поинтересуется у полпреда в СЗФО о встрече с Сокуровым
Сотрудники ФСБ России во время задержания с поличным активных членов преступной группы
Спецслужбы России и Белоруссии задержали контрабандистов оружия
Статуя Фемиды в суде
Мосгорсуд признал заочный арест журналиста "Росбалта" Шварева законным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:09В Москве задержали уголовника, который залез в детский сад через забор
17:08В Екатеринбурге произошел пожар в школе
17:05Синод: УПЦ не движется к "самоизоляции", а отстаивает каноны
17:04Минобороны испытало спутник-инспектор
17:04Синод УПЦ поддержал инициативу по Всеправославному совещанию
17:02В Вене завершилось заседание комиссии по выполнению СВПД
16:59Павлиашвили дал совет Паулсу после слов о российской публике
16:56Патриарх: власти помогут восстановить в Москве подворье Церкви Америки
16:56Путин на встрече с бизнесменами из Германии перешел на немецкий язык
16:55Глава МИД Италии назвал темы прошедших переговоров с Лавровым
16:55На Эльбрусе 14 декабря официально откроется горнолыжный сезон
16:53Посольство Ирана сообщило, когда "Росатом" возобновит работы в Фордо
16:52СМИ: число погибших при взрыве газа в Словакии выросло до четырех
16:51Умер отравившийся "Кротом" преподаватель МГУ
16:49Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до трех человек
16:48Во Флориде на авиабазе ВМС США произошла стрельба
16:47Максим Фадеев представил первых артистов после перезапуска лейбла
16:47Лавров обсудил с Педерсеном работу конституционного комитета по Сирии
16:45Глава МИД Египта отказался говорить о давлении США из-за Су-35
16:44Матвиенко возмутилась выращиванием овощей в России из импортных семян
Лента новостейМолния