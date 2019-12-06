Первые серийные газовые турбины ГТД-110М произведут в 2020 году

РЫБИНСК, 6 дек - РИА Новости. Первые серийные газовые турбины большой мощности ГТД-110М будут произведены в 2020 году, заявил первый заместитель генерального директора Ростеха Первые серийные газовые турбины большой мощности ГТД-110М будут произведены в 2020 году, заявил первый заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков

"Мы предполагаем первый серийный выпуск в 2020 году", - сказал Артяков. По его словам, мощности для серийного производства уже подготовлены.

Артяков сообщил, что опытно-промышленная эксплуатация этой турбины завершена. "Вчера состоялось заседание научно-технического совета Ростеха с участием всех заинтересованных сторон данного инвестпроекта. На совете были рассмотрены итоги опытно-конструкторских работ и опытно-промышленной эксплуатации установки ГТД-110М. В настоящий момент опытно-промышленная эксплуатация ГТД-110М успешно завершена, наработка турбины составила около 3000 часов", - отметил он.

Однако, продолжил Артяков, установка продолжает эксплуатироваться в составе Ивановских ГТУ. "Сейчас обсуждается следующий этап испытаний, в ходе которого наработка должна достигнуть новой планки - 8000 часов", - пояснил первый замгендиректора Ростеха.

В начале октября в Минпромторге сообщили, что серийное производство отечественных газовых турбин большой мощности ГТД-110М будет запущено через полтора-два года.