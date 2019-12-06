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Здание новой парогазовой теплоэлектростанции
Теплоснабжение
2019-12-06T15:05+0300
https://ria.ru/20191206/1562053374.html
Первые серийные газовые турбины ГТД-110М произведут в 2020 году
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РИА Новости

Первые серийные газовые турбины ГТД-110М произведут в 2020 году

13:07 06.12.2019 (обновлено: 15:05 06.12.2019)
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© Фото : РостехЦех НПО "Сатурн"
Цех НПО Сатурн
© Фото : Ростех
РЫБИНСК, 6 дек - РИА Новости. Первые серийные газовые турбины большой мощности ГТД-110М будут произведены в 2020 году, заявил первый заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков.
"Мы предполагаем первый серийный выпуск в 2020 году", - сказал Артяков. По его словам, мощности для серийного производства уже подготовлены.
Артяков сообщил, что опытно-промышленная эксплуатация этой турбины завершена. "Вчера состоялось заседание научно-технического совета Ростеха с участием всех заинтересованных сторон данного инвестпроекта. На совете были рассмотрены итоги опытно-конструкторских работ и опытно-промышленной эксплуатации установки ГТД-110М. В настоящий момент опытно-промышленная эксплуатация ГТД-110М успешно завершена, наработка турбины составила около 3000 часов", - отметил он.
Однако, продолжил Артяков, установка продолжает эксплуатироваться в составе Ивановских ГТУ. "Сейчас обсуждается следующий этап испытаний, в ходе которого наработка должна достигнуть новой планки - 8000 часов", - пояснил первый замгендиректора Ростеха.
В начале октября в Минпромторге сообщили, что серийное производство отечественных газовых турбин большой мощности ГТД-110М будет запущено через полтора-два года.
В РФ не производятся газовые турбины большой мощности, от 110 МВт и выше. Это оборудование основное на теплоэлектростанциях с парогазовым циклом, но пока импортируется. Отсутствие российских технологий больших турбин еще и в условиях западных санкций стало одной из причин, которые привели к спору с немецкой Siemens в связи с поставками турбин в Крым.
Стенд госкорпорации Ростех на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2019
7 июня, 13:26Теплоснабжение
"Ростех" и "Газпром" будут производить оборудование для СПГ и турбин
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ТеплоснабжениеSiemensРостехМинистерство промышленности и торговли РФВладимир АртяковКрымРоссияРыбинскБезопасность
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