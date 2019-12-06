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Кузнецова призвала лишать лицензии магазины, продающие детям снюс
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РИА Новости

Кузнецова призвала лишать лицензии магазины, продающие детям снюс

13:03 06.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Торговые точки, которые продают несовершеннолетним жевательный табак, должны быть лишены лицензии или оштрафованы на внушительную сумму, считает уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в ХМАО Татьяна Моховикова сообщила РИА Новости, что детские омбудсмены в регионах обсуждают проблему продажи жевательного табака подросткам, готовятся предложения по этому поводу.
"Мы со своими коллегами обсудили целый спектр мер и готовы предложить самые жесткие меры, вплоть до уголовной ответственности, внесение, том числе никотиносодержащую продукцию, в число запретных, повышение штрафов, которые сегодня есть, до более внушительных размеров, которые были бы ощутимы вплоть до лишения лицензии", - сказала Кузнецова на круглом столе ОНФ.
По словам омбудсмена, "Совет отцов" уже в 10 регионах России активно проверяет потенциальные точки продажи жевательного табака.
Ранее депутаты Госдумы от КПРФ Ольга Алимова и Вера Ганзя внесли законопроект, которым предлагают установить прямой запрет на распространение аналогов насвая и снюса. Также депутат Госдумы от "Единой России" Марат Бариев внес в нижнюю палату парламента предложение запретить торговлю сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин или его производные.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
3 декабря, 12:15
Подмосковная полиция хочет приравнять снюс и насвай к наркотикам
2920002
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Марат БариевАнна КузнецоваОльга Алимова (депутат)Общероссийский народный фронтГосдума РФМоскваРоссияОбщество
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