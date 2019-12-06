Кузнецова призвала лишать лицензии магазины, продающие детям снюс

"Мы со своими коллегами обсудили целый спектр мер и готовы предложить самые жесткие меры, вплоть до уголовной ответственности, внесение, том числе никотиносодержащую продукцию, в число запретных, повышение штрафов, которые сегодня есть, до более внушительных размеров, которые были бы ощутимы вплоть до лишения лицензии", - сказала Кузнецова на круглом столе ОНФ.