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2019-12-06T13:04+0300
https://ria.ru/20191206/1562053054.html
Цветные браслеты и штрих-коды сменяют медкарты в Приморье
https://cdn24.img.ria.ru/images/156205/26/1562052681_0:95:1500:940_1036x0_80_0_0_5bcef6a7ac94c71283b03158f4271294.jpg
РИА Новости

Цветные браслеты и штрих-коды сменяют медкарты в Приморье

13:04 06.12.2019
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© РИА Новости / Денис АбрамовСотрудник регистратуры ведет запись пациентов на прием к врачу
Сотрудник регистратуры ведет запись пациентов на прием к врачу
© РИА Новости / Денис Абрамов
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В медицинских учреждениях Приморского края пациентам вместо бумажных медицинских карт начали выдавать легкие пластиковые браслеты со штрих-кодами, которые содержат всю информацию об истории болезни человека.
Это помогает избежать путаницы при назначении лекарств или необходимых процедур, например, однофамильцам или полным тезкам. Теперь медсестры обязательно сверяют номер на браслете с номером истории болезни. Штрих-кодом маркируются и пробирки с анализами, что тоже существенно упрощает работу медперсонала.
Новинку уже опробовали в краевой клинической больнице №2, где браслеты еще и отличаются цветами: красные носят пациенты с аллергией на какие-либо виды лекарств, желтые – те, кто с трудом передвигается и может потерять сознание, а желто-красные – те, у кого есть аллергия и склонность к обмороку по состоянию здоровья.
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Все это помогает медикам быстрее сориентироваться в общем потоке больных и обратить более пристальное внимание на тех, кто находится в зоне риска.
"Меня постоянно кидает из стороны в сторону после перенесенного инсульта. Выхожу из палаты – медсестра тут как тут. Проводит куда нужно, подождет, и потом мы вместе обратно возвращаемся", – цитирует одну из пациенток неврологического отделения официальный сайт администрации Приморского края.
Ожидается, что в дальнейшем бумажные истории болезни и медицинские карты уйдут в прошлое, а новая разработка позволит повысить качество обслуживания во всех медучреждениях региона.
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Хорошие новостиХорошие новостиПриморский край
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