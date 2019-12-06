Цветные браслеты и штрих-коды сменяют медкарты в Приморье

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В медицинских учреждениях Приморского края пациентам вместо бумажных медицинских карт начали выдавать легкие пластиковые браслеты со штрих-кодами, которые содержат всю информацию об истории болезни человека.

Это помогает избежать путаницы при назначении лекарств или необходимых процедур, например, однофамильцам или полным тезкам. Теперь медсестры обязательно сверяют номер на браслете с номером истории болезни. Штрих-кодом маркируются и пробирки с анализами, что тоже существенно упрощает работу медперсонала.

Новинку уже опробовали в краевой клинической больнице №2, где браслеты еще и отличаются цветами: красные носят пациенты с аллергией на какие-либо виды лекарств, желтые – те, кто с трудом передвигается и может потерять сознание, а желто-красные – те, у кого есть аллергия и склонность к обмороку по состоянию здоровья.

Все это помогает медикам быстрее сориентироваться в общем потоке больных и обратить более пристальное внимание на тех, кто находится в зоне риска.

"Меня постоянно кидает из стороны в сторону после перенесенного инсульта. Выхожу из палаты – медсестра тут как тут. Проводит куда нужно, подождет, и потом мы вместе обратно возвращаемся", – цитирует одну из пациенток неврологического отделения официальный сайт администрации Приморского края.