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Американский историк оценил состояние отношений России и США
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РИА Новости

Американский историк оценил состояние отношений России и США

13:01 06.12.2019 (обновлено: 16:52 06.12.2019)
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© AP Photo / Eric CharbonneauПрофессор истории Американского университета в Вашингтоне, директор Института ядерных исследований Питер Кузник
Профессор истории Американского университета в Вашингтоне, директор Института ядерных исследований Питер Кузник
© AP Photo / Eric Charbonneau
Профессор истории Американского университета в Вашингтоне, директор Института ядерных исследований Питер Кузник. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Отношения США и РФ переживают в настоящее время один из самых опасных со времени Карибского кризиса периодов, при этом существование НАТО, хоть и с "мертвым мозгом", но продлевает жизнь менталитету "холодной войны", заявил РИА Новости профессор истории Американского университета в Вашингтоне, директор Института ядерных исследований Питер Кузник.
Отвечая на просьбу оценить развернувшиеся на Западе дискуссии о состоянии НАТО, историк отметил, что альянс все-таки живет, но с "мертвым мозгом", что намного опаснее.
"Я бы сказал, что НАТО слишком живая. То есть организация одновременно и живая, и с "мертвым мозгом", и это даже опаснее. Вообще, НАТО не должна была появляться с самого начала, потому что нет необходимости разделять мир на два лагеря. "Холодной войны" можно было бы избежать, и были моменты в истории, например, между 1945 и 1947 годами, когда ее можно было еще избежать", - сказал Кузник.
Он также высказал мнение, что были силы, заинтересованные в продолжении этого противостояния. "Когда (президент США Джон) Кеннеди и (первый секретарь ЦК КПСС Никита) Хрущев попытались после Карибского кризиса разрешить напряженность, Кеннеди был убит, а Хрущева отправили в отставку", - сказал историк.
"Состояние отношений между США и РФ сегодня очень опасное. Поэтому я считаю, что "холодная война" все еще слишком жива, как и НАТО слишком живая. Противостояние между НАТО и РФ на Востоке Европе – это одна из тех ситуаций, которая может привести к конфликту", - считает Кузник.
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По его мнению, "это один из самых напряженных периодов в отношениях между странами со времени Карибского ракетного кризиса". "А существование НАТО этому лишь способствует", - сказал он.
Карибским кризисом называют произошедшее в 1962 году обострение международной обстановки, вызванное угрозой войны между СССР и США из-за размещения советского ракетного оружия на Кубе в ответ на размещение Вашингтоном ракет средней дальности в Турции.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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