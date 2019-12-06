Американский историк оценил состояние отношений России и США

БРЮССЕЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Отношения Отношения США и РФ переживают в настоящее время один из самых опасных со времени Карибского кризиса периодов, при этом существование НАТО, хоть и с "мертвым мозгом", но продлевает жизнь менталитету "холодной войны", заявил РИА Новости профессор истории Американского университета в Вашингтоне, директор Института ядерных исследований Питер Кузник

Отвечая на просьбу оценить развернувшиеся на Западе дискуссии о состоянии НАТО, историк отметил, что альянс все-таки живет, но с "мертвым мозгом", что намного опаснее.

"Я бы сказал, что НАТО слишком живая. То есть организация одновременно и живая, и с "мертвым мозгом", и это даже опаснее. Вообще, НАТО не должна была появляться с самого начала, потому что нет необходимости разделять мир на два лагеря. "Холодной войны" можно было бы избежать, и были моменты в истории, например, между 1945 и 1947 годами, когда ее можно было еще избежать", - сказал Кузник.

Он также высказал мнение, что были силы, заинтересованные в продолжении этого противостояния. "Когда (президент США Джон) Кеннеди и (первый секретарь ЦК КПСС Никита) Хрущев попытались после Карибского кризиса разрешить напряженность, Кеннеди был убит, а Хрущева отправили в отставку", - сказал историк.

"Состояние отношений между США и РФ сегодня очень опасное. Поэтому я считаю, что "холодная война" все еще слишком жива, как и НАТО слишком живая. Противостояние между НАТО и РФ на Востоке Европе – это одна из тех ситуаций, которая может привести к конфликту", - считает Кузник.

По его мнению, "это один из самых напряженных периодов в отношениях между странами со времени Карибского ракетного кризиса". "А существование НАТО этому лишь способствует", - сказал он.

Карибским кризисом называют произошедшее в 1962 году обострение международной обстановки, вызванное угрозой войны между СССР и США из-за размещения советского ракетного оружия на Кубе в ответ на размещение Вашингтоном ракет средней дальности в Турции.