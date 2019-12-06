В Кремле не комментируют идею о "муниципальной страже" в Донбассе

"Мы также вместе с вами узнали об этом из сообщения СМИ, поэтому сейчас комментировать не считаем возможным. Будет понедельник, будет встреча четверки, будет обсуждение - предметное, профессиональное. И уже по итогам можно будет что-то говорить", - сказал Песков, отвечая на вопрос, известно ли в Кремле об этой идее Зеленского.