В Кремле не комментируют идею о "муниципальной страже" в Донбассе

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения СМИ о якобы предложении президента Украины Владимира Зеленского создать на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса "муниципальную стражу" из представителей Украины, ОБСЕ и самопровозглашенных республик.
Встреча лидеров "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Украине пройдет 9 декабря в Париже. По данным телеканала Espreso.tv, Зеленский заявил, что планирует предложить на встрече идею создания на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса "муниципальной стражи" из представителей Украины, ОБСЕ и ЛНР/ДНР.
"Мы также вместе с вами узнали об этом из сообщения СМИ, поэтому сейчас комментировать не считаем возможным. Будет понедельник, будет встреча четверки, будет обсуждение - предметное, профессиональное. И уже по итогам можно будет что-то говорить", - сказал Песков, отвечая на вопрос, известно ли в Кремле об этой идее Зеленского.