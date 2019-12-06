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В Кремле не комментируют идею о "муниципальной страже" в Донбассе
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РИА Новости

В Кремле не комментируют идею о "муниципальной страже" в Донбассе

12:55 06.12.2019 (обновлено: 12:57 06.12.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКремль и здание МИД России в Москве
Кремль и здание МИД России в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Кремль и здание МИД России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения СМИ о якобы предложении президента Украины Владимира Зеленского создать на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса "муниципальную стражу" из представителей Украины, ОБСЕ и самопровозглашенных республик.
Встреча лидеров "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Украине пройдет 9 декабря в Париже. По данным телеканала Espreso.tv, Зеленский заявил, что планирует предложить на встрече идею создания на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса "муниципальной стражи" из представителей Украины, ОБСЕ и ЛНР/ДНР.
"Мы также вместе с вами узнали об этом из сообщения СМИ, поэтому сейчас комментировать не считаем возможным. Будет понедельник, будет встреча четверки, будет обсуждение - предметное, профессиональное. И уже по итогам можно будет что-то говорить", - сказал Песков, отвечая на вопрос, известно ли в Кремле об этой идее Зеленского.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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