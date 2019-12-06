Директор парка львов в Крыму заявил об убытках из-за закрытия зверинца

В четверг суд приостановил на месяц деятельность парка львов "Тайган" из-за систематических нарушений. В частности, речь идет об использовании просроченного корма для животных.
"Нанесен будет большой экономический урон частным паркам. Будут нанесены миллионные ущербы", - сказал РИА Новости Зубков. При этом он подчеркнул, что пока не намерен обжаловать решение.
15 ноября, 18:05В Совфеде прокомментировали ситуацию с крымским зоопарком
"Никто животных никуда оправлять не будет. Будем самостоятельно поддерживать коллекцию, насколько хватит сил и средств", - добавил Зубков.
После решения суда о закрытии зверинца экс-мэр столицы Ингушетии Беслан Цечоев заявил, что хочет забрать всех животных из зоопарка в Крыму.
Ранее Зубков заявил, что в случае принятия судом решения о закрытии его зоопарка он будет вынужден оптимизировать численность медведей, в том числе уничтожить 30 животных. Он предложил всем желающим, имеющим право на содержание хищников, забрать у него медведей. В ответ на это председатель государственного комитета ветеринарии Крыма Валерий Иванов заявил, что парки "никто не собирается закрывать", а их владельцу нужно всего лишь устранить допущенные нарушения, а не пытаться "шантажировать власти".