Директор парка львов в Крыму заявил об убытках из-за закрытия зверинца

"Нанесен будет большой экономический урон частным паркам. Будут нанесены миллионные ущербы", - сказал РИА Новости Зубков. При этом он подчеркнул, что пока не намерен обжаловать решение.

Ранее Зубков заявил, что в случае принятия судом решения о закрытии его зоопарка он будет вынужден оптимизировать численность медведей, в том числе уничтожить 30 животных. Он предложил всем желающим, имеющим право на содержание хищников, забрать у него медведей. В ответ на это председатель государственного комитета ветеринарии Крыма Валерий Иванов заявил, что парки "никто не собирается закрывать", а их владельцу нужно всего лишь устранить допущенные нарушения, а не пытаться "шантажировать власти".