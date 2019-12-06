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Директор парка львов в Крыму заявил об убытках из-за закрытия зверинца
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РИА Новости

Директор парка львов в Крыму заявил об убытках из-за закрытия зверинца

12:53 06.12.2019
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВладелец парка "Тайган" Олег Зубков
Владелец парка Тайган Олег Зубков
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Владелец парка "Тайган" Олег Зубков. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости. Директор временно закрытого в Крыму парка львов "Тайган" Олег Зубков заявил, что зверинцу будет нанесен большой экономический урон.
В четверг суд приостановил на месяц деятельность парка львов "Тайган" из-за систематических нарушений. В частности, речь идет об использовании просроченного корма для животных.
"Нанесен будет большой экономический урон частным паркам. Будут нанесены миллионные ущербы", - сказал РИА Новости Зубков. При этом он подчеркнул, что пока не намерен обжаловать решение.
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"Никто животных никуда оправлять не будет. Будем самостоятельно поддерживать коллекцию, насколько хватит сил и средств", - добавил Зубков.
После решения суда о закрытии зверинца экс-мэр столицы Ингушетии Беслан Цечоев заявил, что хочет забрать всех животных из зоопарка в Крыму.
Ранее Зубков заявил, что в случае принятия судом решения о закрытии его зоопарка он будет вынужден оптимизировать численность медведей, в том числе уничтожить 30 животных. Он предложил всем желающим, имеющим право на содержание хищников, забрать у него медведей. В ответ на это председатель государственного комитета ветеринарии Крыма Валерий Иванов заявил, что парки "никто не собирается закрывать", а их владельцу нужно всего лишь устранить допущенные нарушения, а не пытаться "шантажировать власти".
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Беслан ЦечоевСафари-парк "Тайган"Олег ЗубковВалерий ИвановИнгушетияСимферопольКрымВ мире
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