Песков рассказал о росте российско-германской торговли

"Сегодня в гостях у президента в Сочи в Бочаровом Ручье будет актив Восточного комитета германской экономики, ведущие немецкие предприниматели. Это уже четвертая встреча, такой традиционный формат – крупнейшие германские бизнесмены, мегакорпорации в свободном режиме говорят о том, что бы они хотели для расширения своего присутствия на российском рынке, что им мешает, что им неудобно, что они воспринимали бы как дальнейшее улучшение условий для комфортного инвестирования в российскую экономику", - рассказал Песков.