Песков рассказал о росте российско-германской торговли

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Рост российско-германской торговли за 2018 год составил свыше 19%, германские корпорации имеют планы по дальнейшему присутствию на российском рынке, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сегодня в гостях у президента в Сочи в Бочаровом Ручье будет актив Восточного комитета германской экономики, ведущие немецкие предприниматели. Это уже четвертая встреча, такой традиционный формат – крупнейшие германские бизнесмены, мегакорпорации в свободном режиме говорят о том, что бы они хотели для расширения своего присутствия на российском рынке, что им мешает, что им неудобно, что они воспринимали бы как дальнейшее улучшение условий для комфортного инвестирования в российскую экономику", - рассказал Песков.
Российско-германские отношения, несмотря на политико-дипломатический фон, по словам Пескова, имеют достаточно уверенную траекторию роста.
"Свыше 19%, 19,3%, если быть точным, - это рост российско-германской торговли за 2018 год. Почти 60 миллиардов долларов объем. В этом плане все неплохо, германские корпорации знают и имеют планы по дальнейшему расширению своего присутствия на российском рынке", - отметил Песков, добавив, что именно об этом и пойдет речь во время встречи.