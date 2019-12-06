РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-06T12:52+0300
https://ria.ru/20191206/1562052533.html
Песков рассказал о росте российско-германской торговли
https://cdn23.img.ria.ru/images/156156/57/1561565790_0:136:3160:1913_1036x0_80_0_0_806da151fba28648608b04d35d973003.jpg
РИА Новости

Песков рассказал о росте российско-германской торговли

12:52 06.12.2019
350
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Рост российско-германской торговли за 2018 год составил свыше 19%, германские корпорации имеют планы по дальнейшему присутствию на российском рынке, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сегодня в гостях у президента в Сочи в Бочаровом Ручье будет актив Восточного комитета германской экономики, ведущие немецкие предприниматели. Это уже четвертая встреча, такой традиционный формат – крупнейшие германские бизнесмены, мегакорпорации в свободном режиме говорят о том, что бы они хотели для расширения своего присутствия на российском рынке, что им мешает, что им неудобно, что они воспринимали бы как дальнейшее улучшение условий для комфортного инвестирования в российскую экономику", - рассказал Песков.
Российско-германские отношения, несмотря на политико-дипломатический фон, по словам Пескова, имеют достаточно уверенную траекторию роста.
"Свыше 19%, 19,3%, если быть точным, - это рост российско-германской торговли за 2018 год. Почти 60 миллиардов долларов объем. В этом плане все неплохо, германские корпорации знают и имеют планы по дальнейшему расширению своего присутствия на российском рынке", - отметил Песков, добавив, что именно об этом и пойдет речь во время встречи.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед началом интервью российским телеканалам
Вчера, 12:36
Медведев рассказал про торговые отношения с Евросоюзом
1110003
Обсудить 0
Дмитрий ПесковГерманияРоссияВ мире
Рекомендуем
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас
Белорусский премьер встретится с Медведевым в Сочи
Президент РФ Владимир Путин
Путин: работы по прокладке "Северного потока — 2" близки к завершению
Владимир Путин и премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух во время встречи
Путин отметил уверенное развитие отношений с Монголией
Алексей Гордеев
"Газпром" проработает вопрос о газопроводе в Китай через Монголию
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями деловых кругов Германии
Путин пообещал немецким бизнесменам не использовать рычаги давления
Город Харбин
В Харбине открылся карнавал зимних видов спорта студентов РФ и КНР
Стенд Газпром
"Газпром" и Монголия оценят возможность газопроводных поставок в Китай
Директор департамента информации и печати МИД КНР Хуа Чуньин
Россия и Китай договорились сообща противостоять вмешательству извне
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями деловых кругов Германии
Путин оценил положение иностранных бизнесменов на российском рынке
Премьер-министр Молдавии Ион Кику
Ион Кику: разговор о вступлении Молдавии в ЕС преждевременный
Глава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР оценил идею Киева создать "муниципальную стражу" в Донбассе
Военный конвой США в Сирии
В Сирии сообщили о нападении неизвестных на американскую военную базу
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
Китай принял визовые ограничения в отношении американских дипломатов
Президент США Дональд Трамп
Избрание Трампа ухудшило отношения с РФ, заявил американский историк
Строительство газопровода Турецкий поток
Путин: "Турецкий поток" укрепит энергетическую стабильность Европы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:09В Москве задержали уголовника, который залез в детский сад через забор
17:08В Екатеринбурге произошел пожар в школе
17:05Синод: УПЦ не движется к "самоизоляции", а отстаивает каноны
17:04Минобороны испытало спутник-инспектор
17:04Синод УПЦ поддержал инициативу по Всеправославному совещанию
17:02В Вене завершилось заседание комиссии по выполнению СВПД
16:59Павлиашвили дал совет Паулсу после слов о российской публике
16:56Патриарх: власти помогут восстановить в Москве подворье Церкви Америки
16:56Путин на встрече с бизнесменами из Германии перешел на немецкий язык
16:55Глава МИД Италии назвал темы прошедших переговоров с Лавровым
16:55На Эльбрусе 14 декабря официально откроется горнолыжный сезон
16:53Посольство Ирана сообщило, когда "Росатом" возобновит работы в Фордо
16:52СМИ: число погибших при взрыве газа в Словакии выросло до четырех
16:51Умер отравившийся "Кротом" преподаватель МГУ
16:49Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до трех человек
16:48Во Флориде на авиабазе ВМС США произошла стрельба
16:47Максим Фадеев представил первых артистов после перезапуска лейбла
16:47Лавров обсудил с Педерсеном работу конституционного комитета по Сирии
16:45Глава МИД Египта отказался говорить о давлении США из-за Су-35
16:44Матвиенко возмутилась выращиванием овощей в России из импортных семян
Лента новостейМолния